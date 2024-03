Negli ultimi anni, l’acquisto di gomme per auto nuove su internet è diventato sempre più popolare. Questa abitudine offre una serie di vantaggi, tra cui sicuramente una maggiore convenienza e una più ampia scelta di prodotti. Tuttavia, una domanda che molti automobilisti si pongono è “chi può montare le gomme che si comprano su internet?“. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le possibilità a disposizione degli automobilisti e cercheremo di addentrarci nel delicato rapporto tra autoriparatore e cliente che porta i ricambi in officina.

SI POSSONO MONTARE IN OFFICINA LE GOMME COMPRATE SU INTERNET?

Con il montaggio di pneumatici acquistati online, vale grossomodo lo stesso principio dei ricambi auto portati in officina dal cliente. Ci sono correnti di pensiero contro o a favore, per i motivi più svariati e c’è anche chi si pone a metà strada. Quando il cliente richiede una marca specifica o l’auto non è così diffusa, è più probabile che l’autoriparatore sia favorevole.

Un aspetto che non bisogna sottovalutare assolutamente, è concordare in anticipo l’operazione nella massima trasparenza, in modo che anche il preventivo riporti il solo intervento di montaggio delle gomme fornite dal cliente. Ne va innanzitutto del rapporto di fiducia reciproco che non deve essere leso. In seconda battuta vi avvantaggia anche nel trasporto, poiché potrete chiedere anche di far consegnare le gomme acquistate online direttamente in officina.

A CHI RIVOLGERSI PER MONTARE LE GOMME ACQUISTATE ONLINE

Le possibilità per gli automobilisti sono molteplici, dando per scontato, che occorre rivolgersi sempre a strutture autorizzate che oltre a svolgere il lavoro a regola d’arte, sono dotati delle conoscenze e delle attrezzature idonee:

officina gommista di fiducia;

gommista di fiducia; centro di installazione specializzato nella vendita e montaggio gomme, talvolta convenzionati anche con le piattaforme di e-commerce più famose. In tal caso verificare bene la convenienza del pacchetto “tutto incluso” considerando anche tempo e costi per raggiungere l’officina;

specializzato nella vendita e montaggio gomme, talvolta convenzionati anche con le piattaforme di e-commerce più famose. In tal caso verificare bene la convenienza del pacchetto “tutto incluso” considerando anche tempo e costi per raggiungere l’officina; network di autoriparazione che offrono tra gli altri servizi di manutenzione e riparazione anche il montaggio delle gomme con o senza cerchi portate dal cliente;

che offrono tra gli altri servizi di manutenzione e riparazione anche il montaggio delle gomme con o senza cerchi portate dal cliente; officina del meccanico di fiducia, che solitamente si rivolge ad altre officine specializzate in pneumatici; di conseguenza è la strada meno veloce.

QUANTO COSTA MONTARE LE GOMME CHE SI COMPRANO SU INTERNET

L’acquisto degli pneumatici online deve includere anche il contributo ambientale per lo smaltimento degli PFU. E’ importante verificare che sia incluso e riportato anche in fattura, come disposto di recente per le officine affiliate a CNA e Federpneus.

Il costo del montaggio delle gomme comprate su internet invece va pagato all’officina direttamente. I prezzi possono variare notevolmente in funzione della località, del servizio offerto e della tipologia di pneumatici e auto da un minimo di 5 a 15 euro circa per pneumatico. Il montaggio in genere include:

Smontaggio pneumatico vecchio dalla ruota con separazione dal cerchio;

pneumatico vecchio dalla ruota con separazione dal cerchio; Montaggio pneumatico nuovo;

pneumatico nuovo; Sostituzione della valvola d’aria ;

della ; Equilibratura della ruota;

Non è invece scontato che dopo il montaggio sia effettuato anche il controllo della convergenza ruote. Pertanto, in sede di contrattazione e richiesta del preventivo, assicuratevi se anche questo servizio è incluso. Diversamente potreste dover pagare a parte un costo ulteriore che va da circa 20 a 50 euro.