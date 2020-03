Gomme comprate online dal cliente: montarle in officina sarà più difficile

Montare le gomme comprate online è un'abitudine che potrebbe sparire: ecco cosa deve sapere chi porta in officina gli pneumatici acquistati su internet

Gomme comprate online e montaggio in officina: un’abitudine alla quale le associazioni di categoria mettono un freno all’accumulo di Pneumatici Fuori Uso non tracciabili. Ecco cosa cambia con le gomme nuove o usate portate dal cliente che chiede il solo montaggio pneumatici in officina.

GOMME E RICAMBI AUTO COMPRATI SU INTERNET

Portare ricambi auto in officina acquistati dal cliente è sempre una nota dolente e gestita in modo molto variabile e arbitrario dagli autoriparatori. C’è chi non transige per motivi di garanzia e trasparenza, chi accetta di farlo ma a specifiche condizioni (costo maggiorato per sobbarcarsi di eventuali errori di acquisto o difetti) e chi chiude un occhio ma con garanzia limitata o senza fattura. Regole non scritte che sul montaggio di pneumatici comprati su internet hanno richiesto l’intervento di Federpneus e CNA esortano le officine associate al rispetto di una serie di regole. Lo riporta una nota pubblicata da Pneurama.

MONTARE LE GOMME COMPRATE DAL CLIENTE: COSA CAMBIA

Se compro le gomme online posso montarle in officina? La risposta è chiaramente si, ma non sorprendetevi se, il gommista vi chiederà di esibire copia della ricevuta fiscale di acquisto. Nella nota congiunta di Federpneus-CNA (immagine sotto) si legge che, se si chiede di montare gomme acquistate online o comunque fornite dal cliente la richiesta della ricevuta fiscale è necessaria per:

– Gestire carico e scarico di PFU;

– Mostrare l’avvenuto pagamento del contributo PFU che si paga anche sulle gomme acquistate online;

– Consentire una gestione più trasparente del Centro di montaggio.

COMPRARE LE GOMME ONLINE CON MONTAGGIO INCLUSO

Comprare le gomme online quindi diventa meno conveniente? Assolutamente no, con le dovute cautele nell’acquisto di pneumatici usati e l’accortezza di farvi rilasciare fattura o ricevuta fiscale dal venditore. In caso contrario infatti potreste incontrare il rifiuto dell’officina a montare le gomme comprate online e dover cercare un installatore favorevole. Non a caso di recente i canali più noti di ecommerce online hanno stipulato accordi con famosi network di officine in Italia: chi compra le gomme online può così acquistare il pacchetto incluso di montaggio ed evitare qualsiasi grana poiché le gomme saranno spedite direttamente presso il gommista.