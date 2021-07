Caravan: i migliori pneumatici nel test 2021

8 modelli di gomme omologate “C” a confronto nel test 2021 degli pneumatici per Caravan e Camper di Promobil

I migliori pneumatici per Caravan e Camper sono stati messi a confronto nel test 2021 della rivista tedesca Promobil. Otto modelli di pneumatici per caravan nella misura 235/55 R17 103 V/W/Y XL sono stati valutati con il nuovo Volkswagen Transporter T6.1. Ecco quali sono le gomme per Caravan migliori secondo gli specialisti tedeschi dei veicoli da viaggio.

GOMME PER CARAVAN: I MODELLI NEL TEST PROMOBIL 2021

Come riporta PneusNews, la rivista tedesca specializzata in recensioni su caravan, camper e roulotte, ha selezionato gli pneumatici più diffusi sul mercato e li ha messi a confronto in un test. Sotto la lente sono finiti, in ordine alfabetico:

– Bridgestone Turanza T005;

– Continental PremiumContact 6;

– Falken Azenis FK510 SUV;

– Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5;

– Maxxis Premitra 5;

– Michelin Primacy 4;

– Nokian Wetproof SUV;

– Sava Intensa UHP 2;

Le valutazioni degli esperi si sono distinte in 3 categorie: bagnato, asciutto ed efficienza ambientale. Alle performance su bagnato è stato attribuito il 50% del “peso”, ai test su asciutto invece va il 40% dell’influenza della valutazione finale. Mentre all’efficienza in termini di resistenza al rotolamento e consumo di carburante va il 10%.

SINTESI RISULTATI TEST PNEUMATICI CARAVAN 2021

Prima di vedere i risultati del test sulle gomme per Caravan 2021, come sottolinea il magazine specializzato in pneumatici, la scelta del veicolo (Volkswagen Transporter T6.1) non è casuale. Gli pneumatici nella comparativa di Promobil infatti sono omologati per carichi maggiori (marcatura XL) e per veicoli commerciali (marcatura C). Quindi gomme omologate per veicoli commerciali ma che possono equipaggiare anche Caravan e Camper. Dalla comparativa, di cui trovate i risultati in sintesi qui sotto, 1 pneumatico è “molto consigliato”, 4 “consigliati” e 3 “consigliati con riserva”. Ecco pro e contro di ogni modello.

Promobil

GOMME CARAVAN SAVA INTENSA UHP 2

Commento Promobil: “Si è comportato tutt’altro che male, è comunque consigliato. Migliorabile per aderenza e distanza di frenata su bagnato”.

– Voto asciutto: 8;

– Voto bagnato: 7,3;

– Punti efficienza: 8,4;

– Voto totale: Consigliato con Riserva;

GOMME CARAVAN MAXXIS PREMITRA 5

Commento Promobil: “Pneumatici sicuri. Migliorabile nella risposta del volante, rumorosità ed efficienza”.

– Voto asciutto: 7,7;

– Voto bagnato: 8;

– Punti efficienza: 7;

– Voto totale: Consigliato con Riserva;

GOMME CARAVAN GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

Commento Promobil: “Molto equilibrato su bagnato e asciutto, eccellente contro l’aquaplaning. Migliorabile nella distanza di frenata su bagnato e resistenza al rotolamento”.

– Voto asciutto: 8,4;

– Voto bagnato: 7,9;

– Punti efficienza: 5,9;

– Voto totale: Consigliato con Riserva;

GOMME CARAVAN NOKIAN WETPROOF SUV

Commento Promobil: “Prestazioni bilanciate su asciutto e bagnato, migliorabili nel test di aquaplaning”.

– Voto asciutto: 7,9;

– Voto bagnato: 8;

– Punti efficienza: 7,3;

– Voto totale: Consigliato;

GOMME CARAVAN BRIDGESTONE TURANZA T005

Commento Promobil: “Sicure su bagnato e asciutto e con bassa resistenza al rotolamento. In curva si percepisce maggiore rumore di rotolamento”.

– Voto asciutto: 8,5;

– Voto bagnato: 8,4;

– Punti efficienza: 8,8;

– Voto totale: Consigliato;

GOMME CARAVAN FALKEN AZENIS FK510 SUV

Commento Promobil: “Miglior rapporto qualità-prezzo. Lievi carenze nelle valutazioni della dinamica ed efficienza”.

– Voto asciutto: 8,8;

– Voto bagnato: 8,6;

– Punti efficienza: 7,6;

– Voto totale: Consigliato;

GOMME CARAVAN CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6

Commento Promobil: “Distanze di arresto molto brevi nella frenata sul bagnato. Leggera instabilità in caso di rapidi cambi di corsia”.

– Voto asciutto: 8,3;

– Voto bagnato: 8,9;

– Punti efficienza: 8,6;

– Voto totale: Consigliato;

GOMME CARAVAN MICHELIN PRIMACY 4

Commento Promobil: “Imbattibile su asciutto, bagnato ed efficienza. Qualche debolezza in caso di aquaplaning durante forti piogge, in particolare su superfici irregolari”.

– Voto asciutto: 9,1;

– Voto bagnato: 8,8;

– Punti efficienza: 10;

– Voto totale: Molto Consigliato;