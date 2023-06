Bridgestone supporta la Croce Rossa con “Sicurezza on the road”

Bridgestone e la Croce Rossa Italiana collaborano nel progetto “Sicurezza on the road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro”, una campagna di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale rivolta principalmente ai giovani e giovanissimi. Con il supporto di Bridgestone, la Croce Rossa Italiana organizzerà una serie di iniziative per promuovere la cultura della sicurezza stradale e sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

BRIDGESTONE E CROCE ROSSA INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE DEI GIOVANI

Il progetto “Sicurezza on the road” di Bridgestone e Croce Rossa Italiana prevede la distribuzione di materiale informativo, l’organizzazione di eventi e workshop formativi, la realizzazione di spot pubblicitari e la presenza sui social network. L’obiettivo principale della campagna è quello di ridurre il numero di incidenti stradali in Italia, sensibilizzando i giovani sull’importanza della prevenzione e della responsabilità alla guida. Grazie alla collaborazione tra Bridgestone e la Croce Rossa Italiana, la campagna potrà contare su un’ampia diffusione su tutto il territorio nazionale, raggiungendo un vasto pubblico di giovani e giovanissimi.

LE TAPPE 2023 DEL PROGETTO SICUREZZA ON THE ROAD

Il progetto “Sicurezza on the road” si articolerà in diverse fasi e avrà inizio, a partire dal 1° luglio al 10 settembre 2023, con 8 campi estivi gratuiti, rivolti a minori tra gli 8 e i 13 anni e tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i campi saranno realizzati dai Comitati CRI di Aprilia, Avellino, Campobasso, Catania, Firenze, Manfredonia, Trento e Varese e verranno proposte attività a carattere ludico e formativo dedicate al tema della sostenibilità in tutte le sue forme, con un forte focus proprio sul tema della sicurezza stradale. Il progetto proseguirà a ottobre nelle scuole coinvolgendo circa 5.000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in circa 95 località. I volontari della Croce Rossa Italiana con il supporto dei dipendenti Bridgestone delle sedi di Milano, Roma e Bari metteranno a disposizione le loro competenze ed esperienze in materia di mobilità e sicurezza.

DAL 2024 SICUREZZA ON THE ROAD ARRIVERÀ ANCHE IN 95 PIAZZE ITALIANE

A partire da aprile 2024, “Sicurezza on the Road” arriverà anche in circa 95 piazze italiane, dove i Comitati della CRI e i dipendenti Bridgestone coinvolgeranno anche i cittadini attraverso una serie di attività interattive e la diffusione di materiali informativi. “Per Bridgestone, la sicurezza e di conseguenza l’educazione alla sicurezza stradale sono una priorità, ovunque operiamo: grazie a questa collaborazione con Croce Rossa Italiana saremo in grado di veicolare al meglio questo messaggio, andando a parlare direttamente con le comunità. I nostri dipendenti della sede commerciale di Milano, del Centro di Ricerca e Sviluppo di Roma e dell’impianto produttivo di Bari incontreranno di persona giovani e automobilisti mettendo a disposizione le loro competenze, per un’esperienza unica, che ci auspichiamo possa essere formativa per entrambe le parti”, dichiara Salvatore Carluccio, Managing Director Bridgestone Bari Plant.