Bridgestone presenta le gomme quattro stagioni Weather Control A005 EVO

Le gomme quattro stagioni Bridgestone Weather Control A005 EVO evolvono ottimizzando le prestazioni su neve: ecco le novità delle nuove gomme all season giapponesi

Bridgestone ha annunciato il lancio delle gomme quattro stagioni Weather Control A005 EVO, l’evoluzione degli pneumatici che abbiamo già testato qui. Come il suo predecessore, Bridgestone Weather Control A005 EVO è stato progettato per ottimizzare controllo, sicurezza e praticità tutto l’anno, e oggi vi anticiperemo cosa è cambiato. Ecco le novità in anteprima delle nuove gomme all season Bridgestone Weather Control A005 EVO.

BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO: QUALI NOVITÀ

Dalla guida urbana alle strade di campagna, il nuovo pneumatico Bridgestone Weather Control A005 EVO è progettato per poter essere adeguato alle sfide quotidiane in qualsiasi condizione meteorologica. Le nuove Weather Control A005 EVO sono state realizzate sfruttando la tecnologia Bridgestone Nano Pro-Tech ad alto contenuto di silice. Bridgestone ha realizzato il composto con una nuova tecnica di miscelazione che migliora la dispersione di silice, per conferire ad A005 EVO una bassa resistenza al rotolamento (il video qui sotto spiega come si ottiene). Questo si traduce in una migliore efficienza nel consumo di carburante e una migliore efficacia sulla neve.

BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO: GUIDA SU NEVE

L’ottimizzazione della costruzione della carcassa e della distribuzione della pressione di contatto hanno migliorato le prestazioni e la resa chilometrica. Bridgestone Weather Control A005 EVO garantisce infatti la stessa durata di uno pneumatico Bridgestone premium estivo, secondo il produttore. Con un battistrada caratterizzato da un disegno direzionale a “V”, lamelle con forma a “Z” e una nuova mescola, Bridgestone Weather Control A005 EVO migliora la trazione sulla neve del 3% rispetto al suo predecessore. Le nuove gomme quattro stagioni Bridgestone riducono anche la distanza di frenata su neve (-3%) e l’accelerazione in curva migliorata del 4%. Caratteristiche che nel rispetto delle norme vigenti sono confermate dalla certificazione 3 Peak Mountain Snow Flake (3PMSF), il simbolo del fiocco di neve sulla spalla.

BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO: LE DIMENSIONI DA LUGLIO 2020

Bridgestone Weather Control A005 EVO ha ricevuto l’etichettatura europea di classe A (la più alta) per aderenza su fondo bagnato e classe C per la resistenza al rotolamento (per alcune misure raggiunge anche la classe B). Le gomme Bridgestone Weather Control A005 EVO saranno disponibili a partire da luglio 2020 in 94 dimensioni per calettamenti da 15 a 21 pollici, per la maggior parte delle auto e dei SUV. Questo include le otto misure più diffuse realizzate con tecnologia Bridgestone DriveGuard Run-Flat (RFT). Con DriveGuard RFT, gli automobilisti possono mantenere il controllo e continuare a guidare in sicurezza per 80 km, con una velocità che arriva fino a 80 km/h in caso di danni allo pneumatico.