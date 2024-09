Bridgestone Potenza Sport A: contiene il 55% di materiali sostenibili

Bridgestone ha recentemente presentato il suo innovativo pneumatico Potenza Sport^A, segnando un importante traguardo nella sua strategia di sostenibilità. Si tratta del primo prodotto di serie dell’azienda realizzato con il 55% di materiali sostenibili, dimostrando l’impegno di Bridgestone nel ridurre l’impatto ambientale e promuovere un’economia circolare.

LA TECNOLOGIA ENLITEN PER BRIDGESTONE POTENZA SPORT A

La sostenibilità è sempre più prioritaria anche per i produttori di pneumatici; e in questo Michelin ha fatto da apri fila. Il Potenza Sport A è stato sviluppato con un approccio pionieristico, secondo il costruttore giapponese, utilizzando materiali riciclati e rinnovabili, certificati secondo lo standard globale ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification). Questa certificazione garantisce una tracciabilità rigorosa delle materie prime lungo tutta la catena di approvvigionamento, assicurando che i materiali utilizzati rispettino criteri ambientali e sociali di alta qualità.

Cuore pulsante del nuovo Potenza Sport A è la tecnologia ENLITEN, un’innovazione che permette di migliorare significativamente la sostenibilità del prodotto, senza compromettere la sicurezza e le prestazioni. Questa tecnologia è stata progettata per rispondere alle esigenze della mobilità elettrica, offrendo una resistenza al rotolamento ridotta che si traduce in una maggiore efficienza energetica e, di conseguenza, in un’autonomia superiore per i veicoli elettrici.

MATERIALI SOSTENIBILI UTILIZZATI DA BRIDGESTONE

Il 35% dei materiali utilizzati nella produzione del Potenza Sport A proviene da fonti rinnovabili, tra cui gomma naturale e polimeri bio-attribuiti. Mentre il 20% è costituito da materiali riciclati. Questi includono elementi come:

gomma rigenerata da pneumatici a fine vita;

da pneumatici a fine vita; carbon black derivato da oli circolari;

derivato da oli circolari; silice ottenuta dalla lolla di riso;

Tutti questi materiali sono stati certificati ISCC PLUS, a testimonianza dell’attenzione di Bridgestone per l’ambiente lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

UN TRAGUARDO VERSO IL FUTURO BRIDGESTONE

Il nuovo pneumatico è stato sviluppato presso il centro R&D di Bridgestone nei pressi di Roma e sarà prodotto nello stabilimento di Roma, un impianto all’avanguardia che ha ottenuto la certificazione ISCC PLUS nel 2022. Questo sito produttivo è alimentato al 100% da elettricità rinnovabile, con processi che rispettano i più alti standard di efficienza energetica, come attestato dalla certificazione ISO 50001.

“Bridgestone Potenza Sport A è un ottimo esempio delle capacità innovative di Bridgestone e del nostro impegno verso la sostenibilità. Questo traguardo rappresenta un’altra tappa significativa mentre ci muoviamo verso l’utilizzo di materiali 100% sostenibili in tutti i nostri prodotti entro il 2050 e oltre”, ha dichiarato Steven De Bock, Vicepresident Original Equipment di Bridgestone EMEA.