Bonus pneumatici 2025: la verità sul contributo

Nelle ultime settimane diverse testate nazionali e di settore hanno annunciato l’imminente attivazione del Bonus pneumatici 2025 che prevedeva l’elargizione di un contributo per l’acquisto a prezzo scontato delle gomme auto. La notizia ha ovviamente attirato l’attenzione di molti automobilisti alle prese col cambio delle gomme, ed è parecchio probabile che possa aver convinto più di un utente a rimandare l’acquisto in attesa decreto di attuazione del bonus, atteso (così si leggeva) ai primi di marzo. Ma la verità sul contributo è un’altra.

COSA PROMETTEVA IL “BONUS PNEUMATICI 2025”

In base alle informazioni riportate da alcune testate, l’acquisto degli pneumatici sarebbe rientrato tra le spese ammissibili del nuovo Bonus elettrodomestici, con l’obiettivo di incentivare l’efficienza energetica non solo con apparecchi come frigoriferi e televisori, ma anche attraverso l’acquisto di gomme auto dal basso impatto ambientale. Il contributo del Bonus pneumatici 2025, per la cui attivazione si attendeva solamente il decreto attuativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrebbe garantito uno sconto del 30% della spesa con un massimale di 100 euro, oppure fino a 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.

MIMIT SMENTISCE: “NON ESISTE IL BONUS PNEUMATICI 2025”

Tutto bello se non fosse che questo Bonus Pneumatici 2025 non esiste! A confermarlo è PneusNews.it, autorevole rivista online sul mondo degli pneumatici, che ha contattato direttamente il ministero ricevendo una risposta inequivocabile dall’ufficio stampa del Mimit: “Abbiamo verificato che 4 giorni fa un paio di quotidiani nazionali hanno esteso il ragionamento fatto per il Bonus elettrodomestici – tra l’altro citando il Ministro, cosa abbastanza grave – agli pneumatici. Non sappiamo da dove nasca questa cosa. Abbiamo verificato di nuovo ieri e il Bonus pneumatici 2025 non esiste. Tutte le caratteristiche indicate negli articoli sono relative al Bonus elettrodomestici“, che però è un’altra cosa e non riguarda minimamente le gomme dei veicoli.

BONUS PNEUMATICI: C’ERA STATO UN TENTATIVO (REALE) NEL 2022

Dunque, se qualcuno si era illuso di poter risparmiare qualcosa sul nuovo treno di gomme, resterà sfortunatamente deluso: gli pneumatici andranno acquistati a prezzo pieno. A dire il vero tre anni fa, era il 2022, c’era stata davvero la proposta di istituire un Bonus pneumatici con un emendamento al decreto Energia (c’era ancora il governo Draghi), mettendo a disposizione un fondo di 20 milioni di euro per l’acquisto di un treno di gomme auto etichettate con le classi A o B. Solo che poi il contributo era saltato quasi in extremis per mancanza delle necessarie coperture economiche. Chissà se in futuro qualcuno vorrà riprovarci. Nel frattempo consigliamo di verificare sempre sui siti istituzionali, come quelli del Governo o dei ministeri competenti, eventuali notizie relative a bonus, sconti ed erogazioni di vario tipo trovate online.