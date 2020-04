Acquisto gomme online: attenti al sito Pneumaticone

Ecco perché comprare le gomme in base al prezzo è rischioso: Striscia la Notizia smaschera il sito Pneumaticone per l’acquisto di gomme online

L’acquisto gomme online può riservare ottimi sconti ma anche rischi e inconvenienti sottovalutati sul web. Striscia la Notizia invita a stare attenti al sito Pnematicone e più in generale a comprare pneumatici su internet. Ecco a cosa si può andare incontro con le gomme online su Pneumaticone.

ACQUISTO GOMME ONLINE SUL SITO PNEUMATICONE

Solo di recente l’associazione di categoria Federpneus ha emanato linee guida restrittive alle officine sul montaggio di gomme comprate online e portate dal cliente. Il rischio, scoperto dal TG satirico e riportato da Gripdetective, mette in pericolo gli ignari acquirenti delle gomme online. Il problema più diffuso con l’acquisto di gomme online su Pneumaticone, sembrerebbe legato alla mancata consegna degli pneumatici auto pagati in anticipo e non rimborsati. L’inviato Valerio Staffelli ha infatti raccolto le testimonianze di decine di persone cadute nello stesso errore: comprare pneumatici online con leggerezza. Peccato che le indagini portate avanti sul campo dall’inviato hanno assunto i contorni delle più surreali situazioni fantozziane.

ACQUISTO GOMME ONLINE: LA TRAPPOLA DEL PREZZO

Uno dei principali vantaggi di comprare pneumatici online, come altri ricambi auto online, è la possibilità di ottenere un prezzo più basso, ma non sempre. Quanto basta per spingere decine di clienti, a comprare gomme su Pneumaticone. Peccato però che il risparmio sia stato in molti casi vanificato dalla lunghissima attesa per la consegna delle gomme comprate su Pneumaticone (anche di mesi, a giudicare dai commenti sul web). Il peggio però viene fuori quando l’inviato si mette sulle tracce delle persone legate all’attività di Pneumaticone in Italia. Visto che le lamentele dei clienti ottengono solo risposte evasive via email, Staffelli prova ad incontrare qualcuno che sia in grado di dare spiegazioni di persona. Ma scopre che in realtà la società con sede nelle Canarie non ha i due depositi di pneumatici fisici in Italia, come invece affermerebbe. Qui sotto il video del servizio di Striscia su Pneumaticone.

ACQUISTO GOMME ONLINE: ERRORI DA EVITARE

E’ probabile che il servizio di Striscia la Notizia abbia mosso le acque e spingerà anche le Autorità italiane ad andare più a fondo di questa vicenda. Tuttavia, come spesso ricordiamo ai nostri lettori, il consiglio principe è informarsi in anticipo sull’affidabilità del venditore: che si tratti di un’auto usata o di gomme comprate online. E nella fattispecie sembrerebbe che il web sia molto generoso: Altroconsumo e TrustPilot hanno raccolto un lungo elenco di persone insoddisfatte con l’acquisto gomme online da Pneumaticone. C’è chi ha ricevuto le gomme dopo mesi, chi invece attende ancora la consegna sperando di riceverle e chi ha ricevuto il rimborso solo dopo insistenza. Occhi aperti e attenti al sito Pneumaticone!