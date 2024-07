Peugeot: arriva l’IA, a cosa serve ChatGPT in auto

L’Intelligenza Artificiale non è più qualcosa di fantascientifico, buono per qualche blockbuster campione di incassi al cinema. Oggi, questa tecnologia è una realtà solida e concreta in grado di essere applicata in molteplici campi, compreso quello che riguarda l’automobile. Peugeot non è il primo marchio in assoluto ad accogliere ChatGPT all’interno della sua gamma di veicoli, anche se adesso tutti suoi modelli potranno beneficiare di questa innovativa soluzione che rende l’esperienza a bordo più coinvolgente e interessante. Anche perché per poter godere dell’aiuto dell’assistenza vocale di ChatGPT basta un singolo comando: a voca naturalmente, con “Ok Peugeot…”.

CHATGPT INTEGRATO NELLE VETTURE PEUGEOT

Dunque, ChatGPT viene integrato nell’abitacolo delle Peugeot di nuova costruzione direttamente nel mitico i-Cockpit del Leone e può essere attivato tramite l’assistente vocale “OK Peugeot”. ChatGPT risponde a tutte le tue domande e offre una serie di servizi davvero innovativi per regalare un’esperienza a bordo sbalorditiva.

Sviluppata da OpenAI, ChatGPT è una tecnologia che ha appreso le sue conoscenze da una vasta quantità di dati e, di conseguenza, è in grado di restituirli ai suoi utenti in modo sofisticato, preciso e sintetico. ChatGPT può rispondere a un’ampia varietà di quesiti complessi e possiede la capacità di seguire una conversazione in modo molto articolato. Per fare un esempio, qualora si arrivasse in una città, è possibile chiederle di dirvi quali monumenti visitare, farsi raccontare la storia di questi luoghi e infine, se lo si desiderasse, farsi guidare verso uno di essi usando il sistema di navigazione dell’auto.

PEUGEOT E CHATGPT PER DEI VIAGGI PIU’ AFFASCINANTI

L’intelligenza artificiale rappresentata da ChatGPT può fare molte cose in più che rispondere a delle semplici domande. Non a caso, qualora si intraprendesse un lungo viaggio, la vettura di Peugeot è in grado di interagire con le persone per un intrattenimento coi fiocchi. Questa soluzione è particolarmente utile quando in macchina ci sono dei bambini poco pazienti e bisognosi di distrarsi in un modo o in un altro. In questo particolare frangente è sufficiente chiedere a ChatGPT di organizzare un quiz per i più piccoli su un argomento che li appassiona e in pochi secondi, l’IA sarà in grado di offrire ore di divertimento per superare quei momenti di noia durante l’itinerario.

Introducendo l’intelligenza artificiale ChatGPT nelle sue auto, Peugeot cambia l’esperienza dei comandi vocali che le consentono di rispondere a qualsiasi domanda su qualsiasi argomento, in modo fluido e intuitivo.

CHATGPT IN TANTI MERCATI INSIEME A PEUGEOT

L’intelligenza artificiale ChatGPT è integrata in tutti i modelli Peugeot idonei e sarà implementata in 17 mercati in 12 lingue diverse, in tutta Europa. A partire da questi giorni arriverà nei principali mercati europei del brand: Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito. ChatGPT sarà, inoltre, a disposizione sia per i nuovi veicoli che per i clienti esistenti, scaricato via etere senza bisogno di visitare un concessionario. Entro la fine di luglio, seguiranno Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca. ChatGPT è disponibile come parte del pacchetto Connect Plus o per i clienti che hanno acquistato la propria Peugeot prima della sua introduzione, come funzionalità su richiesta.

Questi sono i modelli che dispongono già di fabbrica dell’intelligenza artificiale di ChatGPT:

Nuova Peugeot 208;

Nuova Peugeot 2008;

Nuova Peugeot 308;

Nuova 308 SW;

Nuova Peugeot 408 ;

; Nuova 508;

Nuova Peugeot 508 SW;

Nuova Peugeot Rifter;

Nuova Traveller;

Nuova Peugeot Partner ;

; Nuova Expert;

Nuova Peugeot 3008, entro fine;

Nuova Peugeot 5008, entro fine anno.

La rivoluzione a bordo delle auto francesi è appena cominciata. ChatGPT è un nuovo capitolo su come si può vivere un’esperienza dentro a una macchina, che sarà adesso più connessa e comunicativa. Come mai lo è stata prima di adesso. L’Intelligenza Artificiale cambia il paradigma del viaggio in auto, come racconta bene anche Peugeot.