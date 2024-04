Test alce Peugeot 208 Hybrid: sicura ma pigra

La Peugeot 208 GT Hybrid 100 e-DCS6 nel test dell’alce si rivela meno cattiva di quanto vuole far pensare il nome. Il test che mostra a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo, conferma che la piccola Peugeot è facile da guidare, anche se oltre certe velocità diventa nervosa e potrebbe esprimere meglio le doti dinamiche che hanno caratterizzato il segmento B di Peugeot. Ecco i risultati del test Peugeot 208 GT MY 2024 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Peugeot 208 GT Hybrid è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di 65 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Peugeot 208 nel video qui sotto.

TEST ALCE PEUGEOT 208 GT 2024

La Peugeot 208 GT Hybrid 2024 con cambio doppia frizione a 6 rapporti è equipaggiata con pneumatici estivi Michelin Primacy4 nella misura 205/45 R17. Le prime impressioni del conducente nel tentativo di evitare l’ostacolo a 76 km/h non sono entusiastiche: “l’auto reagisce bene, ma avrò fatto qualche errore perché vari coni sono finiti a terra”. In realtà, per superare la prova dopo vari tentativi, bisogna scendere alla velocità di 73 km/h. A questa velocità, “l’auto è prevedibile, i controlli elettronici reagiscono egregiamente senza interferire con i comandi e lo sterzo è molto preciso”. A velocità più elevate, non c’è nulla che permetta di evitare i coni: “Oltre una certa velocità lo slittamento delle ruote anteriori è elevato e manca un tocco di agilità alla 208 per essere dinamicamente eccellente”, ha commentato il magazine. “Lo sterzo è veloce e preciso, ma a volte sembra nervoso sulle strade veloci, come l’autostrada”.

TEST SLALOM PEUGEOT 208 GT HYBRID 2024: PIGRA E LENTA

Nello slalom tra i coni, la Peugeot 208 GT Hybrid 2024 è stata testata con la modalità Sport, ma nonostante questo le ruote anteriori iniziano a slittare leggermente. “Anche se la potenza non è elevata, riesce a guadagnare velocità velocemente”. Lo sterzo si conferma veloce e diretto, con piccoli movimenti necessari, tuttavia, all’aumentare della velocità il comportamento cambia: “la 208 diventa lenta e pigra nei trasferimenti di carico rispetto alle versioni ICE. Questo è dovuto in parte al fatto che a parità di potenza, il peso aumenta di 130 kg”.