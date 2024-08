Omoda 5: nel primo test congiunto Cina-Malesia prende 5 stelle

Omoda 5 dopo aver ottenuto le cinque stelle Euro NCAP, raggiunge lo stesso risultato nell’Asean NCAP. Dunque, il nuovo SUV del brand cinese supera gli ostacoli del primo test congiunto Cina-Malesia, grazie a punteggi pieni in 11 delle 18 sottocategorie della prova. Il veicolo a ruote alte si è distinto nelle categorie “Protezione degli occupanti adulti” (AOP) e “Assistenza alla sicurezza” (SA), nelle quali si è assicurato lo score più alto della sua categoria con 88,64 punti in tutto. Grazie a questa performance sono arrivate le cinque stelle che dicevamo all’inizio.

OMODA 5, PENSATA PER LA SICUREZZA

La nuova Omoda 5 è stata progettata per soddisfare i migliori gli standard di sicurezza, offrendo il massimo livello di protezione agli utenti della strada. I materiali ad alta resistenza sono una parte fondante ed essenziale per raggiungere determinati standard di sicurezza. Il SUV Omoda 5 offre robustezza grazie all’impiego di acciaio ad alta resistenza nel 78% della struttura, in special modo, nelle aree critiche di protezione dalle collisioni, dove sono presenti acciai ultraresistenti e acciai formati a caldo a 1.500 Mpa. Questi aumentano la rigidità, portandola a un livello superiore.

Inoltre, la struttura della carrozzeria con design a gabbia permette un eccellente assorbimento delle energie d’urto, realizzando uno schema a capsula spaziale ultraresistente. Rispetto alle strutture tradizionali, quella a gabbia dell’Omoda 5 presenta i vantaggi fondamentali di leggerezza e resistenza elevata. Il design “a tre vie” per la distribuzione, più quattro “scatole” bilaterali di assorbimento dell’energia d’urto, assorbono e disperdono l’energia di collisione sia negli impatti frontali sia laterali, offrendo al contempo l’integrità dell’abitacolo.

ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA DI OMODA 5

L’Omoda 5 è dotata di sistemi di ritenuta, come le cinture di sicurezza a limitazione di forza e gli airbag, che lavorano insieme per ridurre al minimo le lesioni degli occupanti, migliorando la sicurezza di guidatore e passeggeri. L’Omoda 5 ottiene buone performance anche nella protezione dei passeggeri posteriori, in particolar modo dei neonati e dei bambini piccoli. Inoltre, il SUV cinese è riuscito ad avere risultati di tutto rispetto nei crash test con l’installazione di seggiolini per bambini.

Oltre alla sicurezza passiva, l’Omoda 5 si mette in mostra anche nella sicurezza attiva. Il nuovo veicolo asiatico è dotato di una serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida intelligente (ADAS), tra cui:

una telecamera panoramica a 360° ;

; cruise control adattivo (ACC);

frenata automatica di emergenza (AEB);

sistema di rilevamento degli angoli ciechi (BSD);

(BSD); avviso di traffico trasversale posteriore (RCTA);

avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW);

(LDW); sistema di prevenzione del superamento della linea di carreggiata (LDP);

e altri 16 dispositivi intelligenti di sicurezza.

Queste tecnologie lavorano di concerto per migliorare la stabilità e la controllabilità del veicolo, riducendo così il rischio di incidenti.

OMODA E L’ESPANSIONE EUROPEA

I punteggi ottenuti dall’Omoda 5 nei test NCAP (compreso quello europeo) e il raggiungimento della valutazione a 5 stelle sono un riconoscimento delle prestazioni di sicurezza e dell’impegno di Omoda nella ricerca della qualità del prodotto finale. Omoda sta cercando di fornire prodotti di valore ai suoi utenti e questo veicolo ne è un po’ la riprova. Alcuni mesi fa questo brand hanno debuttato anche nel mercato italiano, dopo aver esordito in precedenza su quello spagnolo. L’Omoda 5 è un modello pensato per ottenere ottimi risultati commerciali anche in Europa, che è un mercato molto importante per l’espansione globale di questa realtà cinese.

Attualmente, l’Omoda 5 è proposta in Italia con un classico motore termico 4 cilindri 1.6 TGDI turbo da 108 kW, con coppia massima di 278 Nm abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Disponibile in due allestimenti, Comfort e Premium, con prezzi chiavi in mano rispettivamente di 27.900 e 29.000 euro. In seguito, ci sarà spazio anche per una variante EV, che servirà a rinforzare la presenza di Omoda anche nel segmento delle elettriche.