Omoda & Jaecoo: come vengono prodotte le auto vendute in Italia

Omoda & Jaecoo sono un’entità giovanissima all’interno del mercato italiano dell’automobile. La realtà cinese ha debuttato pochissimi mesi fa alle nostre latitudini, proponendo due SUV stuzzicanti e affascinanti (Omoda 5 e Jaecoo 7), in grado di sedurre il popolo degli automobilisti nostrano con dotazioni ricche e intelligenti, oltre a uno stile contemporaneo e solido. Questi due prodotti sono il grimaldello per scardinare l’area europea che è molto ambita da Omoda & Jaecoo. Così, per riuscire meglio nel proprio intento la Casa asiatica svela alcuni segreti riguardanti la produzione e l’assemblaggio di queste due punte di diamante.

OMODA & JAECOO, ROBUSTEZZA PRIMA DI TUTTO

La sicurezza è una priorità anche per Omoda & Jaecoo. Per questo motivo i modelli di questa realtà sono costruiti in modo da esprimere il massimo della robustezza e della solidità. Le auto del brand cinese vantano una struttura ad assorbimento di energia a “capsula spaziale”. Questo design mette in comunicazione leggerezza, resistenza e ricorso a materiali molto resistenti per realizzare una struttura protettiva capace di assorbire e disperdere l’energia degli impatti in caso di collisione, offrendo agli occupanti uno spazio di sopravvivenza adeguato anche in condizioni tremendamente avverse, come in caso di scontri frontali e di schiacciamento del tetto.

L’Omoda 5 possiede una carrozzeria composta per il 78% da acciaio ad alta resistenza con componenti che utilizzano acciaio ad altissima resistenza e acciaio stampato a caldo con una resistenza alla trazione di 1.500 N/mm². Questo non soltanto accresce la rigidità della struttura, ma realizza anche una cellula di sicurezza per gli occupanti più robusta. La scocca di Jaecoo 7 è invece formata per oltre l’80% da acciaio ad alta resistenza, con una capacità di resistenza allo schiacciamento del tetto di 5,11 tonnellate e una rigidità torsionale di 23.000 Nm/°rad.

LA SICUREZZA ATTIVA DEI VEICOLI DI OMODA & JAECOO

I due modelli di Omoda & Jaecoo che hanno recentemente debuttato in Italia, sfoggiano una sicurezza attiva di tutto rispetto, grazie a circa 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida intelligente come:

il regolatore adattivo della velocità (ACC);

la frenata automatica di emergenza (AEB);

(AEB); il rilevamento dell’angolo cieco (BSD).

Questi sistemi sono pensati per anticipare i potenziali rischi e reagire in moto repentino nei più svariati scenari di guida garantendo ai conducenti un sistema di percezione per migliorare la prevenzione degli incidenti.

LA PRODUZIONE EUROPEA DI OMODA & JAECOO

L’obiettivo di Omoda & Jaecoo non è solamente quello di vincere la battaglia del mercato, ma anche di offrire ai clienti dei prodotti che siano soddisfacenti sotto tanti punti di vista, uno dei quali è la qualità costruttiva. La realtà asiatica ha creato 10 fabbriche KD e 6 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo per riuscire a ad agguantare dei parametri di sicurezza molto elevanti, fra questi c’è anche il nuovo impianto realizzato in Spagna che rappresenta un avamposto fondamentale nella propria espansione nel Vecchio Continente. Qui vengono adoperate una tecnologia di saldatura e delle linee di produzione sincronizzate ad alta velocità completamente automatizzate per migliorare sia la resistenza che la qualità costruttiva della carrozzeria dei veicoli di Omoda & Jaecoo.

In parallelo il brand cinese porta avanti la ricerca e lo sviluppo della sicurezza intelligente, impegnandosi continuamente nell’innovazione tecnologica per soddisfare i diversi standard normativi in tutte le condizioni operative in tutto il mondo. Omoda & Jaecoo ha sviluppato un sistema di valutazione della qualità incentrato sull’utente, tentando di offrire esperienze di prodotto che superino le aspettative dei clienti. In poche parole, secondo quanto fa trapelare il nuovo player del Dragone la soddisfazione dell’utente finale è ciò che più conta e per ottenerlo serve impegnarsi in tantissimi campi, a partire dalla sicurezza passando per la tecnologia e il raggiungimento di standard qualitativi di pura eccellenza.