Yaris supera 10 milioni di vendite: è il 6° modello della Casa

Toyota Yaris ha superato i 10 milioni di vendite globali, un traguardo che la Casa auto giapponese ha raggiunto anche con altri modelli di successo in più generazioni. Ecco quali sono i modelli Toyota che assieme alla Yaris hanno avuto maggiore successo nel mondo raccogliendo i consensi dei clienti.

TOYOTA YARIS DAL GIAPPONE, OGGI PRODOTTA IN 10 STABILIMENTI

Per Toyota la Yaris è un benchmark di innovazione e introduzione di nuove tecnologie e idee progettuali nel segmento delle compatte da quanto è stata introdotta sul mercato nel 1999. Fin dall’esordio “il piccolo genio”, come recitava lo slogan di lancio, è stato uno dei modelli Toyota più venduti in Europa. La produzione della Yaris iniziata nel gennaio 1999 nello stabilimento Takaoka di Aichi, in Giappone, oggi avviene in 10 Paesi: Giappone, Brasile, Cina, Taiwan, Indonesia, Malesia, Pakistan, Tailandia, Francia e Repubblica Ceca.

VENDITE TOYOTA YARIS IN EUROPA E ITALIA

La Yaris non è più un modello, ma una famiglia, declinata in diverse versioni per adattarsi alle esigenze dei clienti dalla sportiva ad alte prestazioni GR Yaris (dal 2020) al SUV urbano a ruote alte Yaris Cross (dal 2021). In base ai dati di vendite globali nel 2022, Toyota afferma che alla fine di febbraio 2023, le vendite cumulative della famiglia Yaris in Europa hanno raggiunto 5.155.506 unità (di cui oltre 1 milione sul mercato italiano) da quando la prima generazione di Yaris è stata lanciata nel 1999. Nel 2022, le vendite Toyota Yaris hanno rappresentato oltre un terzo di quelle totali di Toyota in Europa con:

185.781 Yaris ;

; 156.086 Yaris Cross ;

; 5.392 GR Yaris.

PRODUZIONE TOYOTA YARIS IN EUROPA

Lo stabilimento Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) produce la Yaris dal 2001 e la Yaris Cross dal 2021. Nello stesso anno in cui Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) a Kolin ha avviato la produzione di Yaris per soddisfare la domanda del modello in Europa. In questi stabilimenti non avviene solo l’assemblaggio della Yaris, ma anche la costruzione di componenti principali come i motori benzina e Hybrid e le trasmissioni, presso Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), che rifornisce sia la Francia, sia la Repubblica Ceca. Nel 2022 la produzione europea cumulativa della famiglia Yaris ha raggiunto oltre 4,6 milioni di unità, contribuendo a superare i 10 milioni a livello globale. Ad oggi il traguardo è stato superato da diversi modelli di successo Toyota nel mondo: