World Car Of The Year 2020: la Top 5 delle vincitrici

Sono 5 le auto che hanno vinto il titolo World Car Of The Year 2020: ecco la Top 5 delle migliori auto al mondo

Il World Car Of The Year 2020 ha eletto 5 modelli in diverse categorie: la Top 5 delle migliori auto al mondo è stata selezionata da una rosa di 15 finaliste. Ecco quali sono le 5 migliori auto al mondo e perché sono state premiate dai giudici dei World Car Awards 2020.

WORLD CAR OF THE YEAR: LE 5 MIGLIORI AUTO AL MONDO 2020

La Top 5 delle migliori auto al mondo 2020 lancia un chiaro segnale sulla corsa all’innovazione delle Case auto asiatiche. Oltre la metà delle World Car Of The Year 2020 infatti viene dalla Corea del Sud o dal Giappone. Tra le 15 auto finaliste ai World Car Awards 2020, giudicate da una commissione di 86 giornalisti internazionali, Asia ed Europa avevano le stesse probabilità di vittoria, come vediamo qui sotto. Ai World Car Award è affiancato The Road to the World Car Awards: è un viaggio annuale che segue i giurati internazionali durante i test e le valutazioni delle World Car Of The Year.

RUMOROSE ASSENZE TRA LE MIGLIORI AUTO AL MONDO 2020

Qualche auto candidata al premio mondiale, ha già sfiorato il titolo Auto dell’anno 2020 vinto dalla Peugeot 208. A dispetto invece delle attese, nessuna delle auto Tesla figura tra le finaliste del World Car Of The Year 2020. Mentre la prima elettrica Porsche Tycan (arrivata solo terza a Ginevra) è tra le auto tedesche più in vista nelle diverse categorie. Anche quest’anno le auto candidate sono raggruppate nelle categorie World, Urban, Luxury, Performance e Design. Qui sotto vi mostriamo nel dettaglio le classifiche delle Top 3 con in testa l’auto migliore al mondo per ogni categoria, davanti alle altre finaliste.

WORLD CAR OF THE YEAR 2020

1.Kia Telluride (foto sopra)

2.Mazda CX-30

3.Mazda3.

WORLD URBAN CAR OF THE YEAR 2020

1.Kia Soul EV (foto sopra)

2.Mini Electric

3.Volkswagen T-Cross.

WORLD LUXURY CAR OF THE YEAR 2020

1.Mercedes Benz EQC (foto sopra)

2.Porsche 911

3.Porsche Taycan.

WORLD PERFORMANCE CAR OF THE YEAR 2020

1.Porsche 718 Spyder/Cayman GT4 (foto sopra)

2.Porsche 911

3.Porsche Taycan.

WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2020

1.Mazda3 (foto sopra)

2.Peugeot 208

3.Porsche Taycan.