Volvo EX30: prezzo da 36000 euro e batteria NMC o LFP

Volvo ha ufficialmente presentato la EX30, il piccolo SUV elettrico di cui vi abbiamo anticipato alcune caratteristiche in vendita in Italia. Come poche altre auto elettriche debutta con sistemi di sicurezza all’avanguardia per la protezione di pedoni e ciclisti. Ma anche con la possibilità di scegliere la batteria al litio non soltanto nella capacità, ma anche nella tipologia o più precisamente nella chimica che può essere NMC o LFP. Ecco tutti i dettagli della Volvo EX30 con un prezzo che parte da 36000 euro in Italia.

BATTERIA AL LITIO VOLVO EX30 A SCELTA CON SINGOLO O DOPPIO MOTORE

Una delle novità più rilevanti riguarda la batteria al litio della Volvo EX30. Volvo sottolinea in un comunicato stampa: “Abbiamo preferito lasciare ai clienti la libertà di scegliere la tecnologia della batteria più adatta alle loro esigenze, offrendo l’EX30 con tre varianti di powertrain e due diversi tipi di batteria”. Le combinazioni possibili sono:

batteria Litio Ferro Fosfato (LFP) con variante Single Motor Extended Range , che secondo Volvo “è più efficiente dal punto di vista dei costi e meno dispendiosa in termini di risorse necessarie per la sua produzione. Per chi trascorre la maggior parte del tempo in città o tende a percorrere distanze più brevi tra una ricarica e l’altra”. È anche la tipologia di batteria dal punto di vista della chimica più sicura nei test;

batteria Nichel Manganese Cobalto (NMC) abbinata alla variante Twin Motor Performance. E' la variante a trazione integrale della Volvo EX30 con una potenza di 315 kW (428 CV).

RICARICA VOLVO EX30 FINO ALL’80% IN 25 MINUTI

Volvo spiega che la variante Twin Motor ha una capacità di ricarica fino a 153 kW, mentre il modello standard ha una capacità di 134 kW. Ciò significa che è possibile caricare la batteria dal 10 all’80% in poco più di 25 minuti. Il display centrale a bordo dell’auto e la app consentono di impostare l’amperaggio, il livello massimo di carica e il momento in cui si desidera avviare la ricarica. Chiaramente molto dipende dalla tipologia di rete a cui si collega l’auto per la ricarica. A proposito puoi approfondire le differenze tra ricarica AC e CC qui.

PREZZO DI LISTINO VOLVO EX30 E ABBONAMENTO

“La EX30 è stata progettata per avere l’impronta di carbonio più bassa rispetto a qualsiasi altra auto Volvo realizzata finora”, afferma Volvo. Attraverso le emissioni dell’intero ciclo di produzione e di vita del veicolo, l’uso attento dei materiali all’interno e all’esterno, Volvo dice di aver ridotto l’impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida a meno di 30 tonnellate, considerando l’uso di energia elettrica di ricarica proveniente dal mix elettrico dell’UE27. La Volvo EX30 è prenotabile in Italia con un prezzo a partire da 36000 euro. Un’alternativa sia per i privati che per i possessori di partita IVA è l’abbonamento Care by Volvo. La EX30 sarà disponibile anche nella variante Cross Country. Le prenotazioni per questa versione speciale si apriranno nel 2024, e la produzione dovrebbe iniziare verso la fine dello stesso anno.