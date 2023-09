Volkswagen Tiguan 2024: caratteristiche e motori della nuova generazione

La terza generazione di Volkswagen Tiguan è stata svelata ufficialmente. Il SUV della casa tedesca si prepara al debutto sul mercato, confermandosi come un punto di riferimento assoluto della gamma europea del marchio tedesco. Nella sua nuova evoluzione, il SUV si rinnova sia nel design che nelle dimensioni e nei contenuti, con una gamma di motorizzazioni che include anche l’elettrificazione. Non è prevista una versione elettrica, riservata ai modelli ID come la Nuova Volkswagen ID.7. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla Nuova Volkswagen Tiguan 2024 considerando le novità del progetto, le dimensioni, le caratteristiche e i motori.

VOLKSWAGEN TIGUAN: LE CARATTERISTICHE DEL SUV

La Nuova Volkswagen Tiguan 2024 si rinnova con una nuova generazione ricca di novità ma che rappresenta un’evoluzione diretta del modello precedente, andando ad ampliare la gamma SUV composta da modelli di successo come la Nuova Volkswagen T-Cross 2024. Le dimensioni, praticamente, non cambiano:

lunghezza 4,54 metri (+3 cm);

(+3 cm); altezza 1,64 metri (+0,4 cm);

(+0,4 cm); larghezza 1,84 metri (come il modello precedente);

(come il modello precedente); passo 2,68 metri (come il modello di precedente);

Nonostante dimensioni praticamente identiche, la Nuova Volkswagen Tiguan 2024 registra un notevole miglioramento del coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx che passa da 0,33 a 0,28, raggiungendo così un ottimo risultato per un SUV. Alla base del progetto c’è la piattaforma MQB Evo, in una veste aggiornata. Il bagagliaio ha una capacità di 652 litri (+37 litri rispetto alla Tiguan di seconda generazione).

I MOTORI DELLA VOLKSWAGEN TIGUAN

La gamma di motorizzazioni della Volkswagen Tiguan 2024 è composta da soli motori termici, senza alcuna versione elettrica al 100%. Ci sono, però, soluzioni ibride che sfruttano l’elettrificazione per ottenere un miglioramento nelle prestazioni e nell’efficienza. Tra le opzioni tradizionali disponibili in gamma troviamo:

2.0 TSI turbo benzina da 204 CV , con trazione anteriore;

turbo benzina da , con trazione anteriore; 2.0 TSI turbo benzina da 265 CV , con trazione integrale 4 Motion;

turbo benzina da , con trazione integrale 4 Motion; 2.0 TDI turbo diesel da 150 CV , con trazione anteriore;

turbo diesel da , con trazione anteriore; 2.0 TDI turbo diesel da 193 CV, con trazione integrale 4 Motion;

Ci sono poi i motori benzina mild hybrid con sistema a 48 Volt, con starter-generatore elettrico da 20 cv e 25 Nm. Le opzioni disponibili sono:

1.5 eTSI da 130 CV;

1.5 eTSI da 150 CV;

A completare la gamma ci sono le versioni Plug-in Hybrid della Nuova Volkswagen Tiguan 2024. Il motore benzina è un 1.5 TSI da 150 CV oppure 177 CV e viene abbinato a un motore elettrico da 115 CV. La potenza complessiva è di 204 CV per la prima versione e di 272 CV per la seconda versione. Entrambi i modelli ibridi plug-in hanno una batteria da 19,7 kWh, in grado di garantire un’autonomia di circa 100 chilometri nel ciclo WLTP, con possibilità di ricarica a 11 kW in corrente alternativa e a 50 kW in corrente continua.

ALLESTIMENTI E DOTAZIONE DI SERIE NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN 2024

La dotazione di serie della Nuova Volkswagen Tiguan 2024 è ricca e completa, offrendo anche tanti margini di personalizzazione ai clienti. Il SUV sarà ordinabile in una variante base che, di serie, offre i cerchi in lega da 17 pollici, i gruppi ottici a LED e il Digital Cockpit oltre che l”infotainment con display da 12,9 pollici. C’è anche una buona dotazione di ADAS che include:

Side Assist;

Front Assist;

Lane Assist;

riconoscimento dei cartelli stradali;

Gli altri allestimenti della Nuova Volkswagen Tiguan 2024 sono Life, Elegance e R-Line che vanno a integralmente ulteriormente la dotazione di serie del SUV. Tra gli elementi aggiuntivi disponibili c’è il display dell’infotainment da 15 pollici, diversi altra ADAS oltre che una lunga serie di opzioni di personalizzazione.

I PREZZI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN 2024

Per il momento, Volkswagen non ha ufficializzato ancora il listino prezzi della Nuova Tiguan. Gli ordini e le prime consegne sono fissati per i primi mesi del 2024. La gamma del SUV sarà subito disponibile con tutti gli allestimenti e le motorizzazioni svelate in fase di presentazione, garantendo varie opzioni per la clientela. Il listino dovrebbe partire da meno di 40.000 euro.