Volkswagen ID.7 2024: caratteristiche e prezzo dell’elettrica

La gamma di auto elettriche di Volkswagen si rinnova con l’arrivo in Italia della nuova Volkswagen ID.7 2024. La berlina a zero emissioni della casa tedesca è ora ordinabile, con la possibilità di puntare, per il momento, su di un’unica configurazione. La nuova Volkswagen ID.7 sfiora i 5 metri di lunghezza e promette un‘autonomia da oltre 600 chilometri, ideale per gli automobilisti che devono percorrere tanti chilometri.

VOLKSWAGEN ID.7 2024: DIMENSIONI E DESIGN

Le dimensioni della Volkswagen ID.7 2024 sono davvero “importanti”. La nuova berlina elettrica di casa Volkswagen è lunga 4,96 metri, caratterizzandosi come uno dei modelli più grandi e spaziosi di tutta la gamma del costruttore tedesco. La larghezza è di 1,86 metri mentre l’altezza è di 1,538 metri, con un passo pari a 2,966 metri. Alla base del progetto c’è la piattaforma modulare MEB che sarà anche alla base della nuova elettrica da 25.000 euro di Volkswagen. Per quanto riguarda il design, invece, la nuova Volkswagen ID.7 2024 riprende le linee di altri modelli della gamma ID di Volkswagen, rafforzando il family feeling e confermando le scelte fatte in passato con modelli di successo come la Volkswagen ID.4.

LA DOTAZIONE DI SERIE DELLA VOLKSWAGEN ID.7 2024

La berlina elettrica arriva sul mercato con una dotazione di serie molto ricca, mettendo a disposizione dei suoi clienti diversi elementi già inclusi nel prezzo. La dotazione di serie della Volkswagen ID.7 2024 include climatizzatore automatico a 3 zone, cerchi in lega da 19 pollici, sistema Ambient Light a 10 colori, fari full LED, sedili in tessuto e tetto nero a contrasto. Da notare anche una ricca gamma di sistemi di assistenza alla guida che comprende:

Travel Assist 2.5

Assistenza al mantenimento di corsia Lane Assist

Emergency Assist

Side Assist

Rear Traffic Alert con assistente alla svolta

Area View con telecamera 360° Top View

Assistenza al parcheggio Park Assist

C’è anche il sistema di infotainment con display touch da 15 pollici, navigatore Discover Pro e Heads up display. La vettura integra anche il nuovo assistente vocale IDA, ora in grado di comprende il linguaggio naturale, semplificando l’utilizzo. Di serie ci sono anche la ricarica wireless per smartphone e il sistema di chiusura e avviato Keyless Entry & Go.

AUTONOMIA E MOTORE DI VOLKSWAGEN ID.7 2024

Il motore della Volkswagen ID.7 2024 è uno solo: la berlina è dotata di un motore elettrico abbinato all’asse posteriore. La nuova berlina elettrica della casa tedesca è dotata di:

potenza massima di 286 CV

coppia massima di 545 Nm

batteria da 77 kWh con autonomia di 620 chilometri nel ciclo WLTP

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida in corrente continua DC fino a 170 kW per ridurre drasticamente il tempo di ricarica.

PREZZO E DISPONIBILITA’ DI VOLKSWAGEN ID.7 2024

Gli ordini della Volkswagen ID.7 2024 partono dal mese di settembre 2023. La berlina elettrica della casa tedesca è disponibile in Italia, per il momento, in un’unica configurazione. A disposizione della clientela c’è la versione Pro. Il prezzo della Volkswagen ID.7, in questa configurazione, è di 64.850 euro e possibilità di acquisto con finanziamento (anticipo di 12.000 euro e rate da 799 euro al mese). L’elettrica è personalizzabile, in termini di dotazione di serie, con una serie di pack aggiuntivi. Le prime consegne sono previste per il primo trimestre del 2024. In futuro, la gamma si arricchirà con ulteriori varianti, come la Volkswagen ID.7 GTX, offrendo alla clientela nuove opportunità per acquistare l’elettrica.