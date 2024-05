Volkswagen Passat: la nuova wagon parte da 42.250 €

Dal 1973 è una fedele compagna degli automobilisti mondiali, Italia compresa. Dopo cinquant’anni il contatore delle vendite si è fermato a 34 milioni di esemplari, ma il numero è pronto a cambiare. Oggi, la Volkswagen Passat festeggia la sua nona generazione, esclusivamente in formato station wagon. Rispetto al passato, la versione berlina è stata depennata. Poco male, perché la Passat del 2024 è un concentrato di tecnologia, comfort e spazio, senza snaturare la sua filosofia di sempre.

VOLKSWAGEN PASSAT, CRESCONO LE DIMENSIONI

La nuova Volkswagen Passat viene costruita sulla piattaforma MQB EVO, una base modulare pronta a essere modellata in molteplici forme. Questa volta la familiare tedesca cresce notevolmente nelle dimensioni, facendo un bel balzo in avanti rispetto all’ottava generazione. Sono ben 15 centimetri in più di lunghezza, ma soprattutto 5 centimetri in più di passo, a tutto vantaggio degli occupanti posteriori. Impressionante anche il dato del bagagliaio, che di base conta su una capienza di 690 – 1.920 litri (+40 – 140 litri).

Le dimensioni complessive:

Lunghezza : 4,91 metri;

: 4,91 metri; Larghezza: 1,84 metri;

Altezza: 1,49 metri;

Passo: 2,81 metri.

MOLTA CURA NELL’ABITACOLO DELLA VOLKSWAGEN PASSAT

La nuova Volkswagen Passat non perde la sua vocazione da grande stradista. Per questa ragione, l’abitacolo è stato pensato per essere un ambiente confortevole sotto ogni punto di vista. Oltre a una scelta che porta alla scelta di materiali di pregio e a un isolamento acustico di livello assoluto, la vettura tedesca beneficia anche di sedili ergoActive massaggianti e climatizzati, e del sistema di infotainment MIB4 di ultimissima generazione. A disposizione ci sono anche:

Assistente vocale IDA con ChatGPT;

con ChatGPT; Head up display;

quadro strumenti digitale da 10’’

schermo touch al centro della plancia da 12,9’’ o 15’’ (opzionale);

selettore marcia sul piantone dello sterzo;

tasti fisici al volante.

MOTORIZZAZIONI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN PASSAT

Non deve stupire più di tanto, ma la nuova Volkswagen Passat non rinuncia ai suoi eccezionali motori a gasolio. Queste opzioni restano la base ideale di chi continua a macinare tantissimi chilometri durante l’anno. Le proposte a gasolio, che sono tre, vanno ad affiancare il mild hybrid benzina con generatore da 48V e il plug-in hybrid, che beneficia di un motore elettrico collocato sulla trasmissione e di un’unità endotermica TSI. La grande familiare tedesca, in questo modo, va ad accontentare serenamente le esigenze più disparate di tutti i clienti del Vecchio Continente, in particolar modo quelle degli automobilisti tedeschi e italiani, che sono coloro che tengono ancora alta la bandiera del diesel. Queste le opzioni disponibili in listino:

eTSI : 1.5 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

: 1.5 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG; TDI: 2.0 da 90 kW (122 CV) con cambio automatico DSG;

TDI: 2.0 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

TDI: 2.0 da 142 kW (193 CV ) con cambio automatico DSG;

) con cambio automatico DSG; eHybrid: 1,5 da 150 kW (204 CV) con cambio automatico DSG;

eHybrid: 1,5 da 200 kW (272 CV) con cambio automatico DSG.

VOLKSWAGEN PASSAT, PREZZI E ALLESTIMENTI

La nuova Volkswagen Passat viene proposta in tre diversi allestimenti, tutti molto interessanti. La prima opzione, chiamata semplicemente Passat, parte da 42.550 euro ed è provvista di:

cerchi in lega da 17’’;

fari anteriori e posteriori a LED;

climatizzatore automatico 2 zone;

Park Pilot anteriore e posteriore;

Rear View – ACC ;

; Lane Assist;

Side Assist Plus ;

; Intersection Assist;

Car 2X.

Il secondo allestimento si chiama Business e costa 45.510 euro, ma offre in più rispetto all’entry level:

Mancorrenti e listelli cromati;

Luci ambiente esterne;

Light Assist;

Park Assist ;

; Navigatore;

Climatizzatore automatico 3 zone;

Sedili ergoActive con massaggio ;

; Ricarica a induzione smartphone;

Natural Voice Control IDA;

Travel Assist;

Pre-Crash.

Il top di gamma, dal temperamento più marcatamente sportivo, è l’allestimento R-Line, che parte da 50.850 euro. Quest’ultimo offre in aggiunta: