Toyota Prius Plug-in 2023, al via gli ordini: allestimenti e prezzi

Toyota Prius Plug-in è ufficialmente ordinabile anche in Italia presso tutte le concessionarie. L’ibrida di successo svelata lo scorso 5 dicembre alla stampa europea, sarà disponibile in 3 allestimenti e un sistema PHEV rinnovato, con maggiore potenza e autonomia. Ecco i dettagli su consegna, allestimenti e prezzi in Italia.

NOVITA’ TOYOTA PRIUS PLUG-IN 2023

La nuova Toyota Prius Plug-in si può acquistare con l’ecobonus accedendo agli incentivi nella fascia da 0 a 20 g/km di CO2. Il nuovo sistema ibrido ricaricabile Toyota è infatti accreditato di una percorrenza di oltre 80 km di autonomia in modalità elettrica nel ciclo combinato, con emissioni inferiori a 20 g/km di CO2. Toyota afferma che il motore elettrico più potente accoppiato ad un propulsore a benzina da 2 litri sviluppa una potenza combinata di 223 CV (164 kW) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, più che adeguati ad avere lo spunto necessario per uscire agilmente da situazioni scomode o poco sicure. Le novità non mancano anche a livello strutturale, con la piattaforma GA-C della nuova Prius Plug-in derivata della Toyota New Global Architecture (TNGA) di seconda generazione che contribuisce a ridurre il peso e aumentare la rigidità.

ALLESTIMENTI TOYOTA PRIUS PLUG-IN 2023

La nuova Toyota Prius Plug-in 2023 è disponibile in tre allestimenti, Active, Lounge e Lounge+:

Active include di serie cerchi in lega da 17”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor;

include di serie cerchi in lega da 17”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor; Lounge , aggiunge all’allestimento Active, cerchi in lega da 19”, Fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico;

, aggiunge all’allestimento Active, cerchi in lega da 19”, Fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico; Lounge+, aggiunge all’allestimento Lounge, il tetto con pannelli solari, che aggiunge fino a 8 km al giorno di autonomia in EV, Remote Parking e sedili in pelle vegana.

PREZZO TOYOTA PRIUS PLUG-IN 2023

Il prezzo di listino della Toyota Prius Plug-in Hybrid è:

42.200 € per la versione Active ;

per la versione ; 43.700 € per la versione Lounge ;

per la versione ; 50.000 € per la versione Lounge+.

La nuova Toyota Prius Plug-in sarà disponibile nelle concessionarie Toyota in Italia a partire dal mese di giugno 2023.