Tesla Model 3 a 40.490 €, con gli incentivi costerà pochissimo

Meno di 27 mila euro per acquistare la Tesla Model 3? Si potrà fare presto, rispettando determinate condizioni, quando diventeranno effettivi i nuovi incentivi auto 2024. Tutto nasce dalla decisione di Tesla, messa in pratica nei giorni scorsi, di abbassare il prezzo di listino ufficiale del modello a trazione posteriore (RWD) a 40.490 euro, che in combinazione allo sconto massimo previsto dal nuovo Ecobonus, 13.750 euro secondo le previsioni, consentirà di comprare la Model 3 a un prezzo quasi ‘stracciato’.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI STATALI, ATTUALI E FUTURI, PER LE AUTO ELETTRICHE

Lo schema degli incentivi statali attualmente in vigore prevede uno sconto di 5.000 euro con contestuale rottamazione di un’auto fino a Euro 4, oppure uno sconto di 3.000 euro senza rottamazione, per l’acquisto di autoveicoli M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km, che include ovviamente le auto elettriche. In questo modo, alla luce dei recenti tagli, la Model 3 già adesso può costare 35.490 euro o 37.490 euro a seconda dei casi. Ma con i nuovi incentivi, che dovrebbero partire a maggio 2024 (la data esatta non è stata ancora comunicata), gli sconti saranno ancora più corposi:

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Significa che chi rispetta i requisiti dell’Isee e della rottamazione pagherà la Tesla Model 3 solo 26.740 euro. Ma anche senza Isee si potranno avere grossi sconti intorno ai 10.000 euro (in base alla classe di emissione del veicolo rottamato) e pagare la Model 3 comunque meno di 30.000 euro o giù di lì.

Ovviamente occorre considerare che Tesla nelle prossime settimane potrebbe nuovamente rimodulare il prezzo di listino della Model 3, magari rialzandolo. Aspetto, questo, niente affatto banale considerando che il regolamento degli incentivi contempla un limite di spesa.

TESLA MODEL 3 CON GLI INCENTIVI STATALI: ATTENZIONE AL TETTO MASSIMO DI SPESA

Proprio così, il decreto che istituisce gli incentivi auto 2024 (vecchi e nuovi non fa differenza) stabilisce un tetto massimo di spesa: per poter beneficiare dello sconto, il prezzo delle auto elettriche risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice dev’essere pari o inferiore a 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi all’incirca 42.700 euro. Limite in cui rientra anche la Tesla Model 3 RWD che, dopo il taglio dei prezzi, costa adesso 40.490 euro invece di 42.490. Anzi, questo ‘taglio’ di 2.000 euro consente di usufruire degli incentivi anche scegliendo alcune configurazioni che prima non permettevano di ricevere il contributo statale perché richiedono un costo extra, come le colorazioni Ultra Rosso, Grigio Stealth e Blu Oceano Metallizzato o i cerchi optional da 19 pollici. Ricordiamo infatti che per avere lo sconto degli incentivi, il prezzo dell’auto non deve superare i 35.000 euro + IVA, cioè 42.700 euro, compresi eventuali accessori e dotazioni aggiuntive rispetto al modello base.

TESLA: PREZZI AGGIORNATI APRILE 2024

Oltre a tagliare di 2.000 euro il prezzo della Model 3, Tesla ha rimodulato i listini di altri modelli, tuttavia nessuno di questi rientra sotto la soglia massima di 42.700 euro che consente di avere gli incentivi auto. La Model 3 Long Range con trazione integrale costa adesso 47.990 euro, la Model S Dual Motor 93.990 euro, la Model S Plaid 108.990 euro, la Model X Dual Motor 100.990 euro e la Model X Plaid 115.990 euro. Sono rimasti invece invariati i prezzi della Tesla Model Y, che a seconda delle versioni può costare da 42.690 a 57.990 euro. Come è noto, anche la versione entry level della Model Y (quella a trazione posteriore) rientra per un soffio nel limite degli incentivi.