Tesla Model 3 2023: tutte le novità sull’aggiornamento

Dopo numerose interpretazioni grafiche e scatti “rubati” nei test è stata finalmente svelata la nuova Tesla Model 3 “Highland”, è questo il nome in codice che è stato dato al progetto. L’aggiornamento della Tesla Model 3 MY 2023 ha fatto scattare già uno sconto di 5.500 $ sull’attuale versione della Model 3 negli USA, dopo una già sostanziosa riduzione dei prezzi per spingere le vendite anche in Italia. La nuova Tesla Model 3 introduce novità agli esterni e agli interni, ora ancora più digitali e votati al comfort. Sottopelle Tesla ha migliorato la resistenza agli impatti laterali, rivisto la geometria delle sospensioni ed esteso l’autonomia con una sola carica. Ecco le principali novità della Tesla Model 3 MY 2023, che trovate in sintesi ai paragrafi seguenti.

AUTONOMIA NUOVA TESLA MODEL 3 2023

La Model 3 aggiornata, presentata al pubblico come “Project Highland” mostra un design esterno più affusolato e ringiovanito soprattutto nei gruppi ottici anteriori e posteriori e due nuovi colori, Ultra Red e Stealth Grey. Tesla afferma di aver lavorato per ottimizzare l’aerodinamica e massimizzare l’autonomia riducendo la resistenza aerodinamica e il rumore del vento con vetri acustici e materiali fonoassorbenti. La Tesla Model 3 MY 2023 è prevista a trazione posteriore (Standard Range) e integrale (Long Range). In termini di dimensioni, la nuova Model 3 è leggermente più lunga e leggermente più bassa, ma rimane sostanzialmente nelle stesse proporzioni.

Le dimensioni e il peso subiscono piccole variazioni:

la lunghezza della Tesla Model 3 2023 è 4,72 m (+ 3 cm);

(+ 3 cm); il peso della Tesla Model 3 2023 varia da 1765 kg a 1824 kg.

L’autonomia Tesla Model 3 MY 2023 è di 629 km nella versione AWD secondo il ciclo di prova WLTP, ma cambia in base alla versione, circa +12% per la Model 3 LR. In particolare:

autonomia Tesla Model 3 2023 Standard Range SR (trazione posteriore) è fino a 554 km ;

(trazione posteriore) è fino a ; autonomia Tesla Model 3 2023 Long Range LR (trazione integrale) è fino a 678 km.

INTERNI TESLA MODEL 3 2023: COSA CAMBIA

Gli interni della Tesla Model 3 2023 appaiono più premium, per la presenza estesa di alluminio e tessuto, con un design che sembra avvolgere i passeggeri. I cambiamenti sostanziali sono anche nella dotazione digitale e nei comandi:

spariscono le leve e i comandi passano sul volante , come su Model S e Model X;

, come su Model S e Model X; il display centrale anteriore resta invariato nelle dimensioni ( 15,8” ) ma con una cornice ridotta che aumenta l’area effettiva;

resta invariato nelle dimensioni ( ) ma che aumenta l’area effettiva; c’è un nuovo display sul tunnel centrale da 8” per i passeggeri posteriori ;

; due caricatori wireless anteriori ;

; 3 prese USB-C, una davanti e due dietro.

PREZZO E CONSEGNE TESLA MODEL 3 2023

A fronte di molte novità, anche il prezzo della nuova Tesla Model 3 è lievitato di circa +1000 euro rispetto alla versione a fine carriera. I prezzi Tesla Model 3 per l’Italia sono:

42.490 euro per la Model 3 Standard Range 2023 , quindi si può acquistare anche con gli incentivi statali;

per la , quindi si può acquistare anche con gli incentivi statali; 49.990 euro per la Model 3 Long Range 2023.

La produzione europea della Tesla Model 3 2023 è già stata avviata in Cina e negli USA e le prime consegne in Italia sono previste da ottobre 2023.