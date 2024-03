Suzuki Swift 2024: focus tecnico su tutte le novità

Squadra che vince non si cambia. Potremmo esordire così osservando la nuova Suzuki Swift 2024, che con le sue linee rinnovate reinterpreta un modello che ha raccolto fragorosi consensi, in tutto il globo, a partire dalla fine del 2004. Nell’arco di questi vent’anni, la piccola ma sfiziosa giapponesina, ha conquistato ben 9 milioni di clienti, dei quali 500.000 nel Vecchio Continente. Dunque, per la quarta generazione non serviva una rivoluzione, ma una naturale evoluzione per affrontare le odierne problematiche della mobilità. E in questa ottica nasce il nuovo motore mild hybrid che dovrebbe apportare benefici in termini di consumi ed emissioni di CO2.

SUZUKI SWIFT: UN DESIGN FAMILIARE

Osservandola si intuisce al primo sguardo che stiamo parlando di una Suzuki Swift. Piccola e compatta (3,84 metri di lunghezza), snella e filante. Tutte caratteristiche che hanno portato fortuna in questi anni e che sono validi ancora oggi. A livello puramente stilistico, non si possono non notare i cambiamenti apportati all’anteriore, dove compaiono un’ampia mascherina a nido d’ape e dei gruppi ottici a LED con firma luminosa a “L”.

Analogo discorso per la linea che tratteggia la fiancata dal cofano motore fino al portellone, elemento che dona una spiccata dinamicità, così come per gli affascinanti fanali posteriori – sempre a LED – con grafica tridimensionale. Elementi pensati per essere coerenti con il passato ma, al tempo stesso, proiettati verso il futuro. Suggestivo anche il tetto spiovente nella parte posteriore, un vezzo quasi da coupé.

SUZUKI SWIFT: UN ABITACOLO CONCRETO

La nuova Suzuki Swift presenta un abitacolo dallo sviluppo ordinato e razionale. La plancia è orientata verso il guidatore, per diminuire i motivi di distrazione, mentre sul cruscotto tornano i tasti fisici, come quelli che riguardano la climatizzazione automatica. Il quadro strumenti, invece, è analogico con un piccolo computer di bordo digitale.

A dominare la scena, in posizione, centrale c’è uno schermo touch da 9’’, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto tramite collegamento USB o Wi-Fi. Tramite questo apparecchio si possono visionare molteplici informazioni, comprese quelle che riguardano lo stato del veicolo.

SUZUKI SWIFT: MOTORE IBRIDO

Per la Suzuki Swift 2024 c’è un nuovo motore a benzina 3 cilindri Z12E 1.2 litri che unisce una maggiore efficienza termica (40% con benzina RON95) e una riduzione delle emissioni, con una coppia più elevata ai bassi regimi, che garantisce una superiore reattività. Rispetto al precedente motore K12D, l’elevata efficienza nei consumi è stata ottenuta grazie ad alcuni fattori:

ottimizzazione della turbolenza nel cilindro per una combustione più rapida ;

; impiego di un meccanismo di bloccaggio intermedio sull’aspirazione VVT 3 ;

; aumento della portata della valvola EGR ;

; adozione di un meccanismo di tensionamento a pendolo e utilizzo di una pompa dell’acqua elettrica.

Inoltre, l’emissione del particolato (PN) è stata abbassata sopprimendo la combustione incompleta che può verificarsi a rapporti di compressione più elevati e impiegando un convertitore catalitico a tre vie ad alta porosità e un filtro anti particolato per benzina.

Infine, il motore termico lavora in combinata con sistema ibrido 12 volt che ne migliora le performance complessive. Il sistema ibrido 12 volt converte l’energia cinetica generata in fase di decelerazione, immagazzinandola nella batteria agli ioni di litio, e assiste il propulsore in fase di accelerazione per garantire migliori consumi e una riduzione delle emissioni.

CAMBIO MANUALE E AUTOMATICO CVT PER SUZUKI SWIFT

La trasmissione sulla nuova Suzuki Swift può essere manuale a cinque velocità, con un rapporto ottimizzato per ottenere migliori consumi e una elevata potenza specifica. In alternativa è presente un cambio automatico con sistema CVT rinnovato. Quest’ultimo utilizza uno smorzatore che assorbe le fluttuazioni di rotazione del motore, migliorando così le prestazioni NVH e i consumi.

SUZUKI SWIFT: ANCHE A TRAZIONE INTEGRALE

Oltre alla trazione anteriore, la quarta generazione di Suzuki Swift conferma la declinazione in 4×4 All Grip. Si tratta di un sistema di trazione integrale automatica che si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori. Quando viene rilevato lo slittamento delle ruote anteriori, un giunto viscoso si attiva per trasferire la coppia alle ruote posteriori, fornendo una trazione supplementare per la guida su strade innevate o altre superfici scivolose.

SUZUKI SWIFT: SICUREZZA A BORDO

Il comparto tecnologico pensato per aumentare la sicurezza della nuova Suzuki Swift è ricco – e di serie – nell’unico allestimento disponibile. La piccola giapponese può contare sul “Dual Sensor Brake Support II”, che tramite un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare permette di rilevare i veicoli, le biciclette e i pedoni di fronte al veicolo e consente di mitigare il rischio di collisioni frontali, diagonali e laterali.

Poi, ci sono il “Lane Keep Assist” che, quando il cruise control è attivato, permette di tenere la vettura al centro della corsia, e il “Driver Monitoring Syster”, il quale tramite una telecamera integrata nel cruscotto controlla gli occhi e il viso del conducente. Se il sistema rileva che il guidatore cominciare a perdere colpi, si sta addormentando o sta distogliendo lo sguardo dalla strada, attiva un allarme sonoro e mostra un messaggio di allerta sul display informativo. Di serie ci sono anche:

Lane Departure Prevention ( LDP )

) Adaptive Cruise Control ( ACC )

) Traffic Sign Recognition ( TSR )

) Blind Spot Monitor ( BSM )

) Rear Cross Traffic Alert ( RCTA )

) High beam assist ( HBA )

) Hill hold control

ACC con Stop&Go (AT)

SUZUKI SWIFT: LISTINO PREZZI

La nuova Suzuki Swift viene proposta in unico allestimento “Top” provvisto di serie di tutto l’occorrente. L’unico optional che la Casa giapponese offre riguarda la tinta metallizzata, al costo di 500 euro. Il colore di lancio, l’unico sul quale non si paga il sovrapprezzo, è il Frame Orange Pearl Metallic.

Il listino prezzi, invece, parte da 500 euro in più rispetto a quello dell’attuale generazione prossima al pensionamento, ed è così suddiviso: