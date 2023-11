Suzuki Swift 2024, più digitale ed efficiente: tutto sulla 4° serie

Suzuki ha svelato uno dei modelli di riferimento della sua gamma futura: la quarta generazione di Suzuki Swift. La piccola di casa Suzuki era stata anticipata da una concept car svelata in occasione di Japan Mobility Show 2023 lo scorso ottobre e ora è stata presentata ufficialmente. La Nuova Suzuki Swift 2024, per il momento, è stata svelata nella sola variante destinata al mercato giapponese. Il debutto in Europa e, in particolare, in Italia è programmato per il prossimo anno. Vediamo tutte le novità sulla Nuova Suzuki Swift 2024.

NUOVA SUZUKI SWIFT 2024: IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

SUZUKI SWIFT 2024: DIMENSIONI E ESTERNI

La Nuova Suzuki Swift 2024 è stata sviluppata a partire da una nuova versione della piattaforma Heartect. Come la generazione precedente, la vettura propone dimensioni compatte che la rendono ideale per l’utilizzo urbano. Le dimensioni della Suzuki Swift sono:

3,86 metri di lunghezza

di lunghezza 1,695 metri di larghezza

di larghezza 1,5 metri di altezza

di altezza 2,45 metri di passo

Da notare, inoltre, un importante aggiornamento per la carrozzeria. La nuova city car di casa Suzuki propone un design rinnovato, con nuovi gruppi ottici e un vero e proprio facelift per il frontale. La vettura resta molto personalizzabile, con tante opzioni per i cerchi in lega e le finiture esterne, con anche quattro opzioni per la carrozzeria bicolore, con tetto e montanti in nero.

INTERNI DELLA NUOVA SUZUKI SWIFT 2024

All’interno dell’abitacolo la Nuova Suzuki Swift 2024 propone un display touch da 9 pollici per l’accesso al sistema di infotainment. Questo display è posizionato al centro della plancia che, rispetto alla precedente generazione, risulta ridisegnata, con uno stile più moderno e “tecnologico”. Da notare l’assenza di un quadro strumenti digitale che viene sostituito da una soluzione più tradizionale, con un quadro strumenti dotato di quadranti analogici. La plancia riprende alcune soluzioni già viste su altri modelli Suzuki, con vari tasti per la gestione delle funzionalità di bordo posizionati nella parte bassa.

SUZUKI SWIFT 2024: SICUREZZA

Con la nuova generazione, inoltre, la Suzuki Swift registra un importante passo in avanti in termini di sicurezza. Tra i sensori di bordo vengono troviamo una camera monoculare, un sensore a ultrasuoni e un radar a onde millimetriche. A disposizione degli automobilisti che sceglieranno la nuova Swift ci saranno vari ADAS, inclusi nel pacchetto Suzuki Safety Support. Da segnalare anche il nuovo Dual Sensor Brake Support II oltre al sistema per il monitoraggio del blind spot.

MOTORI E ALLESTIMENTI DELLA SUZUKI SWIFT 2024

La gamma motori e allestimenti della Nuova Suzuki Swift 2024, per il mercato nipponico, sarà composta da tre varianti:

XG con motore benzina

con motore Hybrid MX e Hybrid MZ con motore benzina con sistema mild hybrid

Per il momento, Suzuki non ha specificato le caratteristiche tecniche dei motori della Nuova Suzuki Swift. La casa ha confermato la presenza del motore Z12E a tre cilindri da 1.2 litri, senza però entrare nei dettagli relativi alle prestazioni effettive della vettura. La presenza delle motorizzazioni mild hybrid dovrebbe garantire un miglioramento dell’efficienza. In arrivo, inoltre, ci sono anche varianti a trazione integrale.

SUZUKI SWIFT 2024: PREZZI E DISPONIBILITA’

I prezzi della Nuova Suzuki Swift 2024 non sono ancora stati annunciati. In Giappone, la casa nipponica ha già iniziato a raccogliere gli ordini per la vettura ma il listino sarà ufficializzato soltanto nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda il debutto in Europa, invece, non ci sono ancora date ufficiali ma è altamente probabilmente che la versione occidentale della Swift sarà svelata nel corso del 2024.