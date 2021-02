In viaggio con l’auto elettrica: come pianificare partenza e soste

L'autonomia della batteria ti spaventa? Ecco i consigli per viaggiare sereno e le app utili per pianificare un viaggio in auto elettrica

L’auto elettrica offre innegabili vantaggi. Esenzione dal bollo, ingresso libero nelle zone a traffico limitato, in alcune città parcheggio gratuito anche sulle strisce blu. E poi c’è la questione dei costi di ricarica, che la rendono meno costosa rispetto di una vettura ad alimentazione tradizionale. Non basta però “girare la chiave” e partire, soprattutto se si deve affrontare un lungo viaggio in auto elettrica. Ecco cosa cambia e come pianificare un viaggio con l’auto elettrica vediamo come si guida un’auto elettrica.

Aggiornamento del 1 febbraio 2021 con le App utili in viaggio

VIAGGIARE IN AUTO ELETTRICA: COSA CAMBIA

Molti credono che un’auto elettrica sia comoda, ma non veloce. Si sbagliano. Se è vero che a livello di velocità massima non raggiungono valori altissimi, è anche vero che nella partenza da fermo e nella ripresa da basse velocità l’auto elettrica ha una reattività invidiabile. Questo perché il motore elettrico alimentato a batterie ha la caratteristica di mettere a disposizione il picco di coppia già a zero giri. Guidare un’auto elettrica, quindi, richiede abituarsi a premere l’acceleratore con più delicatezza, sia per risparmiare un po’ della preziosa energia stoccata nelle batterie, sia per non correre rischi inutili. Se a basse velocità una vettura a zero emissioni è a dir poco brillante, all’aumentare dell’andatura soffre di una dispersione energetica che dipende dallo stile di guida e dagli accessori attivati. Il che significa che per guadagnare anche pochi km/h, se si viaggia già intorno ai 100 all’ora, si consuma una quantità di carica enorme. Meglio quindi adottare uno stile di guida rilassato, che permetta di aumentare di gran lunga le percorrenze. Anche in frenata, visto che nelle fasi di rilascio si ricaricano le batterie e quindi, allungare i tempi di rallentamento aiuta a ricaricare le batterie più delle frenate brusche.

COME PIANIFICARE IL VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA

Capito che un’auto elettrica richiede prima di tutto un modo di guidare un po’ diverso, c’è poi da dire che un modo per risparmiare la carica delle batterie è pianificare il percorso. Vale anche nei tragitti brevi. Un automobilista, in media, nel tragitto casa-ufficio, non percorre più di 50 o 60 km. Questo significa che una ricarica lampo della batteria è più che sufficiente per andare e tornare da lavoro. Ma se si pianifica il percorso con attenzione, si può compiere quello stesso tragitto anche due o tre volte prima di ricaricare la batteria dell’auto elettrica. Negli spostamenti brevi bisogna fare attenzione principalmente alle pendenze. Se il percorso più breve prevede salite e discese, cercate di evitarlo. In salita, infatti, un’auto elettrica consuma moltissimo e in discesa recupera solo una minima parte dell’energia persa nel tratto precedente. Meglio quindi percorrere qualche chilometro in più – se possibile – aggirando colline e alture.

VIAGGIO IN AUTO ELETTRICA: PROGRAMMARE LE SOSTE

Il discorso si complica ulteriormente quando si devono percorrere tratti di strada con un chilometraggio maggiore di quello garantito da una ricarica delle batterie. Se avete un’auto elettrica non potete partire e improvvisare lungo la tratta. Dovete invece stabilire un percorso che preveda le tappe per fermarsi a ricaricare le batterie, magari presso colonnine a ricarica rapida che in 30 minuti riportano la carica all’80%. Oppure, prenotando una notte in un albergo con colonnine di ricarica. La cosa migliore prima di partire? Avere anche un “piano B”. Perché se giungete nel punto di sosta stabilito e per qualsiasi motivo non potete ricaricare l’auto, a quel punto dovete riuscire a raggiungere un altro luogo di ricarica prima che la vostra batteria arrivi a zero.

LE APP PER LA RICARICA AUTO ELETTRICA IN VIAGGIO

Viaggiare in auto elettrica significa pianificare al meglio anche il piano B per ricaricare la batteria in viaggio, quindi sapere come trovare le colonnine di ricarica in viaggio. Le app per viaggiare in auto elettrica, sono molte e dalle funzioni varie. Ecco le principali che possono rivelarsi utili nei viaggi fuori porta con l’auto elettrica:

– PlugShare. Applicazione per Android e iOS che permette di localizzare le stazioni di ricarica più vicine;

– NextCharge. Oltre a trovare le colonnine in viaggio permette anche di prenotarne una, se la funzione non è già integrata nel sistema connesso dell’auto;

– Open Charge Map;

– JuicePas di EnelX;

– Plug&Go di Edison;

– EMobItaly;

– BeCharge;

– Recharge Around;

– D-Mobility.