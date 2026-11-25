In viaggio con l’auto elettrica: come pianificare partenza e soste

Partire per un lungo viaggio in autostrada con un’auto elettrica non è più un’impresa da pionieri. La rete di ricarica si è ampliata e molti modelli offrono autonomie adatte anche alle percorrenze più lunghe. Il viaggio richiede però un approccio diverso rispetto a quello con un’auto a combustione: basta un po’ di pianificazione per affrontarlo con maggiore tranquillità, ottimizzando tempi e costi.

L’AUTONOMIA REALE È INFERIORE A QUELLA DICHIARATA

Innanzitutto, occhio all’autonomia. Il dato di autonomia dichiarato dalla casa costruttrice, ottenuto attraverso cicli di omologazione standardizzati, è un punto di riferimento, non una garanzia. In autostrada, a velocità sostenuta, i consumi di un’auto elettrica tendono ad aumentare: la resistenza aerodinamica cresce con la velocità e le occasioni per recuperare energia attraverso la frenata rigenerativa sono generalmente meno frequenti rispetto alla guida urbana.

Come riferimento indicativo, a 130 km/h l’autonomia può risultare sensibilmente inferiore a quella omologata, anche del 25-35% in alcuni casi. La differenza dipende dal modello, dall’efficienza e dalla forma della carrozzeria, ma anche dalla temperatura esterna, dal vento, dal carico e dalla pressione degli pneumatici. In inverno, inoltre, il riscaldamento dell’abitacolo può incidere sui consumi. Per pianificare le soste è quindi preferibile basarsi su una stima prudente dell’autonomia autostradale, anziché sul solo dato di omologazione.

TEMPI DI RICARICA: CONTA ANCHE LA CURVA DI RICARICA

Riguardo ai tempi di ricarica, la potenza massima indicata per una colonnina non è l’unico parametro da considerare. Conta anche la curva di ricarica, cioè la velocità con cui la batteria accetta energia durante le diverse fasi del processo. In genere, la ricarica è più rapida con una batteria a un livello di carica basso e rallenta progressivamente man mano che ci si avvicina alla capacità massima, soprattutto oltre l’80%.

Per questo, durante un viaggio, può essere più conveniente effettuare soste brevi e mirate anziché attendere ogni volta una ricarica quasi completa. Su una stazione ad alta potenza, passare indicativamente dal 10-15% al 70-80% può richiedere circa 20-35 minuti, ma i tempi effettivi variano in base all’auto, alla temperatura della batteria e alla potenza realmente erogata. Una sosta ogni due ore circa può inoltre coincidere con una pausa utile per riposarsi, in linea con le buone pratiche di sicurezza stradale.

COME IMPOSTARE LA PARTENZA

Il viaggio comincia prima di uscire di casa. Se possibile, partire con la batteria carica, anche all’80-90% quando sufficiente per la prima tappa, permette di evitare una sosta iniziale non necessaria. Controllare la pressione degli pneumatici, limitare il carico superfluo e climatizzare l’abitacolo mentre l’auto è ancora collegata alla presa sono accorgimenti che aiutano a contenere i consumi.

Il passo successivo è pianificare l’itinerario con un’app dedicata o con il navigatore di bordo, preferendo strumenti capaci di stimare i consumi e suggerire le soste in base al percorso. Alcuni sistemi tengono conto anche dei dislivelli e delle condizioni ambientali e possono precondizionare la batteria prima dell’arrivo alla colonnina, favorendo una ricarica più rapida. È sempre utile individuare una stazione alternativa lungo il percorso: in caso di affollamento o indisponibilità, avere un’altra opzione riduce il rischio di arrivare a destinazione con un margine di autonomia troppo ridotto.

I PUNTI DI RICARICA IN AUTOSTRADA: COME SONO DISTRIBUITI

Per fortuna, la rete di ricarica autostradale è in espansione e offre possibilità sempre più ampie di viaggiare in elettrico lungo le principali direttrici italiane, tra cui la A1 Milano-Napoli, la A4 Torino-Trieste, la A14 Bologna-Taranto e la A22 del Brennero. La distribuzione delle stazioni, tuttavia, non è uniforme: la distanza tra i punti di ricarica e la disponibilità di colonnine ad alta potenza possono variare in base alla tratta e alla direzione di marcia.

Prima di partire è quindi consigliabile consultare una mappa aggiornata della ricarica per auto elettriche in autostrada, verificando la posizione delle stazioni, il numero di punti disponibili e le potenze erogate. È importante controllare anche i metodi di pagamento accettati: molte stazioni consentono di pagare direttamente con carta, mentre possono essere disponibili anche app e tessere RFID di diversi operatori. Verificare in anticipo le opzioni compatibili aiuta a evitare imprevisti.

La pianificazione merita particolare attenzione sulle tratte meno servite e nei percorsi che attraversano aree in cui le alternative sono più distanti. In questi casi, può essere utile valutare anche punti di ricarica fuori dall’autostrada, tenendo conto del tempo necessario per raggiungerli e rientrare sul percorso.

SOSTE INTELLIGENTI: COME USARE AL MEGLIO IL TEMPO

Una sosta di ricarica non è necessariamente tempo perso. Arrivare con la batteria nelle condizioni ideali per ricaricare, collegarsi appena possibile e approfittare dell’attesa per mangiare, bere un caffè o riposarsi consente di integrare la ricarica nella normale pausa di viaggio. Nei weekend di esodo e nei giorni festivi, è utile controllare la disponibilità delle stazioni e, quando possibile, scegliere soste alternative per ridurre il rischio di attese.

Un’altra buona abitudine è liberare il posto una volta raggiunto il livello di carica necessario per proseguire. Oltre a favorire gli altri automobilisti, permette di ripartire senza attendere inutilmente che la batteria raggiunga il massimo, che può richiedere più tempo.

PIANIFICARE PER VIAGGIARE SERENI

Insomma, la parola d’ordine è “pianificazione“. Prima di mettersi in viaggio, vale la pena dedicare qualche minuto alla scelta delle soste e al controllo delle stazioni lungo il percorso. Bastano una stima realistica dell’autonomia, un’idea dei tempi di ricarica e un’alternativa in caso di imprevisti per affrontare anche le tratte più lunghe con maggiore tranquillità. Il resto dipende dall’auto, dal percorso e dalle condizioni di viaggio: elementi da tenere presenti quando si imposta l’itinerario.