SUV: oltre il 52% dei modelli più venduti troppo larghi nei parcheggi

In Europa, le dimensioni delle auto stanno crescendo in modo costante, con una larghezza che aumenta di circa 1 cm ogni due anni. Questa tendenza, rivelata da una recente ricerca condotta da Transport & Environment (T&E), è alimentata principalmente dalla crescente popolarità dei SUV, ma anche da norme che consentono quasi dimensioni di un autocarro. Ecco i dati della ricerca e perché secondo T&E è necessario un intervento legislativo, come in Francia e Germania.

OLTRE 1 AUTO SU 2 IN EUROPA E’ TROPPO LARGA PER I POSTI AUTO PUBBLICI

Secondo i dati diffusi da T&E, la larghezza media delle auto nuove è cresciuta da 177,8 cm del 2018 a 180,3 cm nella prima metà del 2023. Questo aumento ha portato a un dilemma nelle città europee, dove il 52% della auto tra i primi 100 modelli venduti nel 2023 risultano essere troppo larghe per gli spazi di parcheggio standard. La situazione è particolarmente critica nelle metropoli come Londra, Parigi e Roma, dove gli spazi di parcheggio sono stati progettati con dimensioni limitate. Si tratta di un trend che ha avuto origine con la crescente diffusione dei SUV. La larghezza media delle auto nell’UE è infatti aumentata da 170,5 cm nel 2001 a 180,2 cm nel 2020, come riporta The International Council of Clean Transportation.

IL LIMITE DI LARGHEZZA PER LE AUTO NUOVE E’ OLTRE 2,5 METRI

La ricerca di T&E sottolinea che la crescita incontrollata delle dimensioni è amplificata dalle normative che consentono larghezze paragonabili a quelle degli autocarri. Attualmente, le auto nuove nell’Unione Europea (UE) sono autorizzate a raggiungere la larghezza massima di 255 cm, una misura identica a quella prevista per autobus e camion. Anche se non l’hanno ancora raggiunta, per T&E è solo questione di tempo. James Nix, responsabile delle politiche sui veicoli presso T&E, avverte che senza un intervento normativo, SUV e pick-up continueranno a espandersi fino al limite imposto per i veicoli commerciali pesanti.

“Le automobili sono diventate sempre più larghe da decenni e questa tendenza continuerà finché non stabiliremo un limite più severo. Attualmente la legge consente alle auto nuove di essere larghe quanto i camion. Il risultato è stato che grandi SUV e pick-up in stile americano parcheggiavano sui nostri marciapiedi mettendo in pericolo pedoni, ciclisti e tutti gli altri sulla strada”.

CRESCITA INCONTROLLATA DELLA LARGHEZZA DEI SUV

L’effetto combinato della crescita in larghezza e altezza delle auto, in particolare dei SUV, si traduce in una riduzione dello spazio stradale disponibile per altri veicoli e i ciclisti. Le auto parcheggiate invadono così lo spazio degli utenti vulnerabili. Ecco alcuni esempi:

Land Rover Defender è cresciuto di 20,6 cm a circa 200 cm;

è cresciuto di 20,6 cm a circa 200 cm; BMW X5 , +6cm in 6 anni a oltre 200 cm;

, +6cm in 6 anni a oltre 200 cm; Volvo XC90, +4,1 cm a 196 cm;

Ci sono modelli più esclusivi che si spingono anche oltre, come la Bentley Bentayga che supera i 220 cm di larghezza agli specchietti laterali. Sebbene si tratti di modelli premium, per incrementare l’abitabilità i Costruttori stanno adottando lo stesso approccio anche nei modelli di fascia media.

I dati sugli incidenti valutati da T&E, evidenziano che un aumento di 10 cm nell’altezza frontale dei veicoli comporta un rischio maggiore del 30% di incidenti mortali in collisioni con pedoni e ciclisti. L’argomento tuttavia è stato trattato anche dall’IIHS nella correlazione tra il frontale delle auto nuove e gli incidenti mortali con pedoni e ciclisti.

COSTO PARCHEGGIO IN BASE ALLE DIMENSIONI AUTO IN FRANCIA E GERMANIA

Diverse città europee, tra cui Parigi, stanno iniziando a valutare regole di parcheggio più restrittive per i SUV che, anche se più puliti, occupano sempre più spazio. La capitale francese ha proposto un referendum il 4 febbraio 2024 per triplicare le tariffe di parcheggio per veicoli particolarmente pesanti e ingombranti (18 euro/ora nei quartieri centrali e 12 euro/ora nelle altre zone) ma non si applicherebbero ai parcheggi dei residenti a Parigi.

Mentre Lione (Francia) ha recentemente adottato costi di parcheggio più elevati per i veicoli più pesanti: i SUV pagano circa 15 euro in più al mese rispetto a un’auto media e fino a 30 euro in più rispetto ai veicoli elettrici.

La città di Tubinga (Germania), applica già dal 2022 un aumento del 50% sulle tariffe dei parcheggi residenziali, in base alle dimensioni dei veicoli.