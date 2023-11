IIHS: auto più alte, probabilità di causare vittime del +44%

In un recente studio dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), è emerso che il frontale dei veicoli sempre più alto e meno inclinato è strettamente correlato al rischio di causare ferite letali per pedoni e ciclisti. L’analisi ha rivelato che i veicoli con frontali particolarmente alti rappresentano una minaccia maggiore, ma anche quelli di altezza media possono arrecare danni importanti in base all’inclinazione della griglia anteriore. Vediamo nel dettaglio i risultati di questa importante ricerca.

VEICOLI PIU’ ALTI = MAGGIORE PERICOLO PER I PEDONI

Secondo l’IIHS, i pickup, SUV e furgoni con un’altezza del cofano superiore a 40 pollici (che equivale a circa 1 metro dal suolo) sono circa il 45% più inclini a causare fatalità in incidenti con pedoni rispetto alle auto e ad altri veicoli con un’altezza del cofano di 30 pollici o meno e un profilo inclinato. Questo dato evidenzia l’impatto significativo della geometria del veicolo sulla sicurezza dei pedoni. Bisogna anche dire che negli ultimi anni la compatibilità del frontale delle auto più diffuse è stata migliorata poiché valutata attentamente nei crash test indipendenti. Tuttavia, il Presidente dell’IIHS, David Harkey, ha sottolineato che “alcuni veicoli recenti sono piuttosto intimidatori quando si attraversa di fronte a loro sulle strisce“.

Non solo i veicoli con frontali alti rappresentano una minaccia, ma l’IIHS ha scoperto che anche tra i veicoli con altezze del cofano comprese tra 30 e 40 pollici, un frontale più verticale aumenta il rischio per i pedoni. Questo aspetto aggiunge un livello di complessità all’equazione tra il design del veicolo e la sicurezza dei pedoni. La ricerca IIHS sottolinea la necessità di valutare attentamente il design dei veicoli, non solo in termini di altezza del cofano ma anche per quanto riguarda l’angolazione e la forma frontale. Questi elementi possono fare la differenza nel garantire una maggiore sicurezza per chi attraversa la strada.

AUMENTO DEI DECESSI TRA I PEDONI: IL RUOLO DI SUV E PICKUP

Secondo i dati dell’IIHS, negli ultimi anni il numero di decessi da incidenti con pedoni è aumentato dell’80% dal 2009, raggiungendo un numero allarmante di quasi 7.400 morti nel 2021. Questo aumento ha portato a un’analisi più approfondita delle cause, tra cui il contributo della diffusione di SUV e pickup nel parco circolante USA.

IIHS: NESSUN VANTAGGIO DA FRONTALI ALTI E VERTICALI

L’IIHS sottolinea la possibilità per i produttori di rendere i veicoli meno pericolosi per i pedoni attraverso piccoli aggiustamenti nel design. Ridurre l’altezza del cofano e inclinare la griglia sono suggerimenti chiave per creare un profilo più inclinato che possa ridurre il rischio di lesioni gravi o fatali in caso di impatto con un pedone. “Non c’è alcun beneficio funzionale in questi frontali massicci e squadrati”, afferma Wen Hu, Senior Research Transportation Engineer dell’IIHS.