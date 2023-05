Seat Arona e Ibiza con interni sostenibili: com’è fatto il Marina Pack

Seat ha integrato nelle Seat Arona e Ibiza con Marina Pack i risultati del suo impegno nell’attuare iniziative sostenibili. La collaborazione con Seaqual Initiative per guidare l’innovazione e l’economia circolare, preservando le risorse naturali del Mediterraneo si rafforza con la realizzazione di interni auto con plastica recuperata da rifiuti raccolti nell’oceano.

SEAT RECUPERA LA PLASTICA DAGLI OCEANI PER INTERNI PIU’ SOSTENIBILI

Seat Ibiza e Arona Marina Pack son due edizioni speciali che utilizzano il materiale Seaqual Yarn riciclato nei rivestimenti dei sedili. La sostenibilità però fa parte di tutte le versioni di Seat Ibiza e Arona che includono materiali riciclati Label Blue Borgers nei pavimenti e nei tappetini. “Seat si impegna a trovare soluzioni innovative per i nostri obiettivi di sostenibilità. Progetti come l’uso di materiali riciclati non solo aiutano l’azienda a raggiungere i suoi obiettivi, ma contribuiscono anche alla pulizia continua dei nostri mari, fiumi e oceani”, ha dichiarato Werner Tietz, vicepresidente esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Seat e Cupra. “Seat è determinata a contribuire a preservare una risorsa naturale che ci è molto vicina, il Mediterraneo, che ne rappresenta una parte incredibilmente importante”.

SEAT IBIZA E ARONA MARINA PACK: LA PLASTICA RICICLATA PER GLI INTERNI

La collaborazione tra Seat e Seaqual Initiative è orientata a preservare le risorse naturali nel Mediterraneo. Allo stesso tempo, Seat ha annunciato che sta avviando una nuova collaborazione con Autoneum e diventa la prima casa automobilistica a utilizzare i materiali riciclati Label Blue Borgers, che – secondo la Casa – contribuiranno a estrarre più di 2 milioni di bottiglie di plastica ogni anno dall’oceano. Seaqual Initiative e Label Blue By Borgers collaborano con ONG, pescatori, autorità e comunità locali per aiutare a ripulire i mari e gli oceani. I rifiuti marini delle spiagge, fondali e superfici oceaniche e marine, fiumi ed estuari vengono raccolti attraverso programmi di pulizia organizzati. Dopo aver selezionato i diversi tipi di materiali, la plastica viene pulita e trasformata in plastica marina riciclata. Successivamente viene utilizzata per creare Seaqual Yarn per i sedili e LABEL blue by BORGERS, fibre marine di poliestere, per i pavimenti e i tappeti.

SEAT IBIZA E ARONA MARINA PACK: DATA DI PRODUZIONE

Per l’edizione speciale di Seat Ibiza e Arona Marina Pack che include il rivestimento dei sedili Seaqual Yarn, così come le fibre di poliestere riciclato LABEL blue by BORGERS da plastica marina nei pavimenti e nei tappeti, la produzione inizierà a partire da giugno 2023.