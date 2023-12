Renault Scenic E-Tech Electric: via agli ordini, prezzi e autonomia

Renault ha annunciato l’apertura degli ordini della Nuova Renault Scenic E-Tech Electric. L’elettrica, annunciata alcuni mesi fa, è ora pronta a diventare un nuovo punto di riferimento del mercato. A disposizione della clientela ci sono quattro allestimenti e due opzioni per quanto riguarda la batteria, per un’autonomia che arriverà fino a 625 chilometri, nel ciclo WLTP. La gamma della Nuova Renault Scenic E-Tech Electric, che va ad affiancasi ad altre novità della gamma della casa francese come la Renault Rafale, è ora ordinabile con prezzi da 40.050 euro. Vediamo tutti i dettagli.

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Prima di entrare nei dettagli relativi ad allestimenti e prezzi della Nuova Renault Scenic E-Tech Electric, andiamo a riepilogare caratteristiche e dimensioni del modello. Si tratta di un SUV di segmento C che va a rafforzare la gamma Renault. La nuova elettrica della casa francese presenta le seguenti dimensioni:

4,47 metri di lunghezza

1,86 metri di larghezza

1,57 metri di altezza

2,79 metri di passo

Da notare che la capacità del bagagliaio è pari a 545 litri mentre la capacità di traino arriva fino a 1.100 chilogrammi. La Nuova Renault Scenic E-Tech Electric si basa sulla piattaforma elettrica AmpR Mediun (ex CMF-EV).

GLI ALLESTIMENTI DELLA RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC

La gamma della Nuova Renault Scenic E-Tech Electric si articola in quattro allestimenti:

Evolution

Techno

Espirit Alpine

Iconic

Per quanto riguarda la dotazione di serie della Renault Scenic E-Tech Electric, invece, con l’allestimento base Evolution è già possibile ordinare un modello completo e ricco di accessori. Di serie, infatti, troviamo:

Cerchi in lega da 19″ streamline

Cruise control adattivo con funzione stop & go

Arkamys Sound System

Parking camera posteriore

Sensori di parcheggio posteriori

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con puddle lamp

Sellerie in tessuto riciclato grigio

Driver display digitale 12″ + touchscreen da 9’’ con sistema OpenR

Pompa di calore

Per una dotazione più completa bisogna puntare sulla Techno che aggiunge i fari full LED adaptative vision, il doppio display da 12 pollici per infotainment e quadro strumenti, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali oltre a nuove opzioni per le sellerie. Da quest’allestimento viene sviluppata la versione Espirit Alpine che aggiunge cerchi in lega da 20 pollici, sedili, anteriori conducente e passeggero con regolazione lombare e riscaldabili e volante riscaldabile oltre a una serie di personalizzazione estetiche e badge specifici. C’è poi la versione Iconic che aggiunge, alla dotazione della versione Techno, i cerchi in lega da 20 pollici specifici, il volante riscaldabile, i sistemi Highway and traffic jam companion (guida autonoma di 2° livello) e blind spot warning & intervention, inserti in leggo per l’abitacolo e una nuova selleria specifica.

MOTORI E AUTONOMIA RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC

La Nuova Renault Scenic E-Tech Electric arriva sul mercato con due opzioni per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni (completamente a zero emissioni). La vettura è ordinabile nelle versioni da:

170 CV e batteria da 60 kWh

e batteria da 220 CV e batteria da 87 kWh

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, la nuova elettrica di Renault è in grado di percorrere:

fino a 430 chilometri con la versione da 60 kWh

con la versione da fino a 625 chilometri con la versione da 87 kWh

I dati sull’autonomia si riferiscono al ciclo misto WLTP.

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC: IL LISTINO PREZZI

La Nuova Renault Scenic E-Tech Electric è ordinabile da oggi con il seguente listino prezzi:

Evolution con motore da 170 CV e batteria da 60 kWh: 40.050 euro

Techno con motore da 170 CV e batteria da 60 kWh: 41.550 euro

Techno con motore da 220 CV e batteria da 87 kWh: 47.250 euro

Espirit Alpine con motore da 220 CV e batteria da 87 kWh: 49.050 euro

Iconic con motore da 220 CV e batteria da 87 kWh: 50.450 euro

Renault ha annunciato anche la possibilità di ordinare la sua nuova elettrica a partire da 350 euro al mese, sfruttando le offerte già disponibili nelle concessionarie della casa francese. Le prime consegne sono programmate per la primavera del 2024.