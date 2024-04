Red Dot Design Award: le auto più affascinanti del 2024

Da oltre sessant’anni anni, il Red Dot Design Award premia lo stile più innovativo, e non solo, in varie categorie. Comprese le automobili. Nel 2024, i prodotti presentati da 60 Paesi sono stati valutati in 51 categorie di concorso. I membri della giuria hanno assegnato il premio “Red Dot” o “Red Dot: Best of the Best” in base a quattro qualità del buon design, in luce del rispettivo sfondo socioculturale, dell’orientamento professionale e dell’esperienza di progettazione. I prodotti non sono stati giudicati in concorrenza tra loro, ma in base ai loro meriti individuali. Dunque, vediamo quali sono le auto più affascinanti premiate durante questa annata. La cerimonia del Red Dot Award si terrà il 24 giugno 2024 al Teatro Aalto di Essen, in Germania.

HYUNDAI SANTA FE, PREMIATA AL RED DOT DESIGN AWARD

La nuova generazione del maestoso Hyundai Santa Fe è stata premiata nella categoria “Product Design: Cars and Motorcycles” del Red Dot Design Award, aggiudicandosi uno dei tre principali riconoscimenti di design al mondo. La sua vittoria è stata costruita sul concetto di “Open for More”, che si basa su uno spazio posteriore ampio e versatile, favorito dal passo allungato e dall’apertura allargata del portellone posteriore. Il passo più lungo permette anche di migliorare il comfort dei posti a sedere della terza fila. Inoltre, le linee squadrate fanno risaltare una vettura dal forte impatto emotivo. Di fronte alla nuova Hyundai Santa Fe non si può restare indifferenti.

La parte anteriore è di rara imponenza grazie al cofano alto, ai fari a forma di H e ai parafanghi marcati. Gli elementi di design con la matrice H sono un omaggio alla “H” di Hyundai, tratto che si ritrova nella fanaleria sia anteriore sia posteriore. La carrozzeria è definita da linee essenziali, infatti si possono notare il tetto piatto, i passaruota ben scolpiti e lo sbalzo anteriore accorciato. Nel complesso il SUV può vantare un look robusto ma anche elegante.

ANCHE PEUGEOT E-3008 TRIONFA AL RED DOT DESIGN AWARD

Nuova Peugeot E-3008 brilla al Red Dot Design Award. La novella vettura francese, premiata da una giuria internazionale di 39 giudici, vince nella categoria “Product Design”. Il segreto del successo è racchiuso nella sua linea fastback molto fluida e dinamica, esalata da un frontale modernizzato e da alcuni dettagli molto ricercati. La nuova generazione del SUV transalpino replica il successo della versione precedente, che aveva ottenuto lo stesso prestigioso riconoscimento nel 2017. Entrando più nel dettaglio, Peugeot E-3008 sfoggia un anteriore rinfrescato, che include una totale riprogettazione dei fari e della griglia del radiatore concentrata sull’emblema del Leone. Peugeot E-3008 ha delle dimensioni esterne equilibrate, è uno dei più compatti nella categoria dei C-SUV completamente elettrici, cosa che potrebbe tradire un interno pensato con una cellula abitativa molto spaziosa per passeggeri e bagagli.

KIA EV9, BEST OF THE BEST AL RED DOT DESIGN AWARD 2024

C’è gloria anche per la Kia EV9, premiata con l’importante premio “Best of the Best” Product Design 2024 al Red Dot Design Award. Il successo guadagnato sottolinea il contributo decisivo apportato da Kia come brand e, in particolare da EV9, nella definizione di alti livelli di innovazione nel design a quattro ruote. Il Red Dot “Best of the Best” award assegna la statuetta esclusivamente ai modelli più all’avanguardia e conferma la bravura della squadra di designers Kia nella definizione di EV9. Il veicolo sudcoreano aggiunge alla propria bacheca personale un altro bel premio, dopo quello ottenuto in tempi recenti ai “World Car Awards”.

“Il design di Kia, con la sua filosofia Opposites United, ha adottato un approccio anticonformista con l’obiettivo di introdurre un cambiamento, senza timore di correre alcun rischio. I nuovi modelli Kia, al primo sguardo sorprendenti, rompono gli schemi con i parametri estetici consolidati, per introdurre un linguaggio formale totalmente nuovo e moderno. Un’innovazione incessante che definisce una nuova identità”, ha dichiarato la giuria del Car Design Award 2024.