Quanto costa la 500 piccola usata?

La 500 piccola usata è oggi un modello ricercato nel mercato perché è diventata l’icona di un’era. Quella che ha rivoluzionato il panorama automobilistico italiano e rappresenta un affascinante veicolo da tenere nel proprio garage. Se riavvolgiamo il nastro degli eventi, scopriamo che questa vettura ha rivestito un ruolo centrale nel motorizzare l’Italia tra gli anni 60 e 70. In qualche modo è il simbolo di un’epoca che ha visto la nascita della motorizzazione di massa. Popolare tra la nascente piccola borghesia, le Fiat 500 hanno trasportato generazioni di famiglie italiane, diventando un punto fermo nelle memorie collettive. Ancora oggi, decenni dopo, è comune vedere una Fiat 500 piccola usata serpeggiare allegramente per le strade italiane. Questa vettura, nonostante l’età, continua a essere una testimonianza di tempi passati, mantenuta in vita dalle cure dei proprietari. Ecco quindi che per chi desidera possedere un pezzo di storia automobilistica italiana, acquistare una Fiat 500 usata può essere una scelta da tenere in mente.

500 PICCOLA USATA, QUANTO COSTA

La Fiat 500 piccola usata è uno dei capitoli più affascinanti della storia automobilistica italiana. Prodotta dal 1957 al 1975, ha lasciato un’impronta nel cuore degli italiani, con oltre 4 milioni di unità vendute. Trovare un modello usato oggi è relativamente facile, con prezzi indicativi che variano tra i 3.000 e i 12.000 euro. Esemplari in condizioni eccezionali sono valutati fino a 20.000 euro. Questi valori sono tuttavia indicativi e dipendono molto anche:

dallo stato di conservazione;

dalla versione;

dall’anno di produzione;

dalla qualità dei restauri effettuati.

O, ancora più semplicemente, dal valore assegnato dai proprietari. Non solo, ma occorre soprattutto tenere conto che il venditore fissa il costo di vendita e di conseguenza non c’è e né può esistere un “prezzo di listino”. Il web offre numerose opportunità per farsi un’idea e per effettuare l’acquisto vero e proprio. Abbiamo ad esempio provato a cercare quali sono le offerte oggi presenti su autoscout24, uno dei tanti portali per la compravendita di auto usate.

Tra i numerosi risultati, scopriamo che per una Fiat 500 usata (anno 1971) con 74.000 km, la richiesta di un rivenditore di Sesto San Giovani (Milano) è di 4.800 euro. Ma servono 7.200 euro per una Fiat 500 usata del 1996 con 56.831 km, venduta a Olona (Varese). Questi prezzi riflettono non solo la storicità e il design del veicolo ma anche il suo stato di manutenzione.

INVESTIRE IN UNA 500 PICCOLA USATA, COSA BISOGNA SAPERE

Ci sono alcune considerazioni da fare prima di lanciarsi nell’investimento di una 500 piccola usata. Siamo davanti a un modello datato che richiede attenzione e cura costante. Di conseguenza è importante informarsi sullo stato di conservazione di questa auto storica prima di effettuare l’acquisto. In fin dei conti, una Fiat 500 usata non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio investimento in un’icona culturale duratura. Questo modello di Fiat, celebre per le sue forme arrotondate, rientra tra le opzioni di scelta per gli appassionati di auto d’epoca. Come per molte vetture classiche italiane, oggi riproposte e modernizzate, il principale avversario è la ruggine, il che rende essenziale la selezione di un modello con il minimo indispensabile di problemi di corrosione. Acquistare una Fiat 500 che necessita di estesi lavori di ripristino può rivelarsi economicamente svantaggioso, dato che il costo di questo intervento può essere impegnativo.

IL RESTAURO DI UNA 500 PICCOLA USATA

La passione per la 500 non si limita alla semplice guida. Molti nuovi proprietari ereditano questi veicoli e puntano alla restaurazione, magari con la prospettiva di una vendita futura. Grazie alla disponibilità di ricambi originali o fedelmente riprodotti, in Italia esiste un vero e proprio ecosistema di aziende specializzate nel restauro della Fiat 500. Con la giusta dose di pazienza, passione e un investimento iniziale che può variare da 4-5.000 a 9-10.000 euro, è possibile riportare una 500 piccola usata al suo splendore, rendendola persino un pezzo da concorso. La manutenzione della 500 piccola usata richiede un impegno costante e l’uso di pezzi di ricambio originali per preservarne il valore e l’autenticità. Nel mercato delle auto d’epoca, alcuni modelli si distinguono per la loro unicità e il loro valore collezionistico, come le versioni Abarth, tra cui la Fiat Abarth 595 SS. Questi modelli speciali sono una nicchia esclusiva, con costi che possono essere molto superiori rispetto alle versioni standard.