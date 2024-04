I fan dell’iconica Fiat Panda sono in fermento per l’arrivo della versione elettrica. Se non altro perché sarà la prima citycar elettrica fiat realmente a buon mercato che si potrà acquistare anche con gli ecoincentivi 2024 approvati dal Governo. La domanda principale che molti si pongono è: “Quando esce la nuova Panda elettrica?“. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

QUANDO ESCE LA NUOVA PANDA ELETTRICA

Sulla nuova Panda elettrica è stata costruita la collaborazione tra Stellantis e il governo serbo. La Nuova Panda Elettrica condividerà con altri modelli Fiat, Peugeot, Citroën, Opel la piattaforma SmartCar, derivata dalla Common Modular Platform PSA, che ospiterà anche delle varianti Mild Hybrid. La lunghezza della Nuova Panda Elettrica, da non confondere con la Fiat Pandina che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano d’Arco (NA) fino al 2027, è di circa 4 metri.

Secondo le ultime informazioni ufficiali, la nuova Panda elettrica sarà prodotta a partire dalla seconda metà del 2024. Per vederla nelle fattezze e nei contenuti però bisognerà attendere l’11 luglio 2024, data di presentazione ufficiale della nuova Panda Elettrica.

DOVE SARA’ PRODOTTA LA PANDA ELETTRICA

Oltre alla tempistica del lancio, ci sono anche alcuni dettagli interessanti che sono stati svelati sulla nuova Panda elettrica e altri che si possono ipotizzare. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda, come detto, lo stabilimento di produzione, che avverrà a Vucic in Serbia anziché in Italia. Questa mossa rappresenta un cambiamento importante, poiché la Panda è storicamente associata all’Italia, dove è stata assemblata dal 2011, anche se non è stato sempre così.

La Fiat Panda 169 dal 2003 al 2012 era prodotta a Tychy (Polonia) dove oggi sono prodotte Fiat 500, Lancia Ypsilon, Jeep Avenger e Nuova Fiat 600. Mentre la più longeva delle Fiat Panda, la 141, è stata prodotta dal 1980 al 2003 in tante varianti, ma sempre in Italia.

BATTERIA E AUTONOMIA NUOVA PANDA ELETTRICA

Dal punto di vista tecnico, la nuova Panda elettrica dovrebbe offrire un’autonomia notevole per un utilizzo cittadino. Sulla carta dovrebbe condividere le stesse caratteristiche della Citroen eC3 – o quasi. Cioè batteria agli ioni di litio da 44 kWh, per un’autonomia stimata di 320 km nella configurazione a singolo motore elettrico da 83 kW.

Ovviamente non si può escludere una versione dual motor per la Panda Elettrica 4×4 o una entry level con un prezzo d’attacco accattivante inferiore a 20 mila euro ma con una batteria più piccola.