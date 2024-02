Fiat Pandina 2024: novità, dotazione e prezzi

La Fiat Pandina 2024 è una delle novità principali della gamma Fiat di quest’anno. Si tratta di una serie speciale ma anche di un aggiornamento della “solita” Fiat Panda, modello di riferimento del marchio in Italia e, più in generale, in Europa. Esteticamente, la Nuova Fiat Pandina riprende il look “off road” dell’allestimento Cross con alcune personalizzazioni e anche un badge dedicato. Le novità sono, soprattutto, all’interno con una dotazione arricchita, più tecnologia e sicurezza. In attesa di novità sulla nuova Fiat Panda elettrica, il debutto della Fiat Pandina 2024 è cruciale per il marchio. La segmento A continuerà ad essere prodottta a Pomigliano d’Arco fino al 2027 e la produzione, come confermato da Fiat, aumenterà del 20% nei prossimi mesi, per soddisfare le richieste del mercato.

FIAT PANDINA: DESIGN E NOVITA’

All’esterno, la nuova versione speciale della Panda ripropone il solito look della city car, ispirandosi alle forme e alle soluzioni della versione Cross, una delle più apprezzate della gamma. Le dimensioni non cambiano (con una lunghezza di circa 3,7 metri) e la carrozzeria viene arricchita da alcuni elementi esclusivi e dal badge Pandina sulla fiancata. La Nuova Fiat Pandina 2024 riproporrà le colorazioni già in gamma (Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione e Blu Italia) andando ad arricchire l’offerta anche con il Giallo Positano e con nuovi abbinamenti bicolori, con tetto nero a contrasto.

FIAT PANDA 2024: INTERNI

Le grandi novità della Nuova Fiat Pandina 2024 sono all’interno. Nell’abitacolo, oltre al logo “Pandina” e a nuove soluzioni in tessuto Seaqual per i sedili, c’è una plancia bicolore, con una cornice bianca e gli elementi neri, in cui trova posto il nuovo display da 7 pollici per il sistema di infotainment con compatibilità Apple Car Play e Android Auto. Da notare, inoltre, l’introduzione del quadro strumenti digitale a colori da 7 pollici, che sarà personalizzabile con tre diverse schermate. Queste novità sono incluse nella dotazione di serie di tutte le versioni della Nuova Fiat Panda.

LE NOVITA’ PER LA SICUREZZA DELLA FIAT PANDINA

La gamma di ADAS della Nuova Fiat Panda e, quindi, anche della serie speciale Pandina si arricchisce, adeguandosi agli standard UE che entreranno in vigore nel luglio del 2024 (la dotazione rispetta anche gli standard previsti per il 2026). Tra gli elementi inclusi di serie troviamo:

gli abbaglianti automatici

il rilevatore di stanchezza del conducente

il cruise control (da 30 km/h

sei airbag

i sensori di parcheggio posteriori

il sistema di mantenimento della carreggiata

La maggior parte delle funzionalità della nuova versione della Panda sono legate all’installazione di una nuova telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno.

FIAT PANDA 2024: MOTORE

Il motore della Fiat Panda non cambia. Per ora, Fiat non ha fornito dettagli precisi ma ha confermato la scelta di puntare sull’ibrido. È così che la city car continuerà a essere proposta con la “solita” configurazione:

motore 1.0 Mild Hybrid da 70 CV

trazione anteriore

cambio manuale a 6 marce

Il motore sarà adeguato alle normative vigenti.

FIAT PANDA 2024: PREZZI E DISPONIBILITA’

La Nuova Fiat Pandina 2024 sarà disponibile dall’estate del 2024. Per il momento, Fiat non ha confermato con precisione la data di lancio. La vettura, in ogni caso, arriverà in tutti i principali mercati europeo. Il prezzo della Fiat Pandina 2024 non è stato comunicato. La serie speciale Pandina sarà una delle versioni top di gamma della segmento A, rimpiazzando l’attuale versione Garmin che costa, di listino, più di 18.000 euro. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.

FIAT PANDINA 2024: IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Ecco il video della presentazione della Nuova Fiat Pandina 2024. L’evento è stato trasmesso in streaming con la presenza del numero uno di casa Fiat, Olivier Francois.