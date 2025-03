I prezzi delle automobili sono aumentati parecchio soprattutto nel periodo post-Covid e se nemmeno troppi anni fa si potevano trovare vetture che costavano meno di 10 mila euro, oggi la situazione è profondamente cambiata e per comprare un’auto nuova partire da quasi 15 mila euro. Ma qual è l’auto più economica sul mercato italiano? Lo scoprirete nelle prossime righe insieme ad alcuni consigli per pagare di meno.

L’AUTO PIÙ ECONOMICA SUL MERCATO ITALIANO

Aumento dei costi delle materie prime, crisi dei semiconduttori, transizione ecologica, nuovi sistemi di sicurezza obbligatori, inflazione e calo della domanda sono i fattori principali che hanno fatto schizzare in alto i prezzi delle automobili. A farne le spese sono stati principalmente i consumatori, soprattutto quelli dai redditi bassi, che adesso per comprare un’auto nuova devono letteralmente fare i salti mortali. E poi si domandano perché si vendono assai meno macchine…

Chi non può permettersi automobili da 20 o 30 mila euro deve quindi guardare al mercato delle city car, che comunque costano non poco. Attualmente l’auto più economica sul mercato in Italia è la versione entry-level della Dacia Sandero, che non a caso è una delle più vendute in assoluto insieme alla Fiat Panda. Più precisamente, la Dacia Sandero che costa meno è l’allestimento Streetway 1.0 SCe 65CV Essential, che dopo il recente ritocco dei prezzi costa 13.950 euro. Ecco le specifiche principali:

berlina 5 porte e 5 posti

dimensioni 409 x 176 x 150 cm

passo 260 cm

bagagliaio 410 dm3

motore benzina 3 cilindri Euro 6

cilindrata 999 cm3

potenza 49 kW (65 CV)

coppia 95 Nm

consumi 5.3 l/100 km nel ciclo misto

emissioni CO2 120 g/km.

Altre auto economiche in Italia sono Kia Picanto (14.550 euro), Citroen C3 (15.240), Mahindra KUV100 NXT (15.645), Mitsubishi Space Star (15.900) e Fiat Panda (15.950).

OFFERTE PER TROVARE UN’AUTO ECONOMICA

Tuttavia non mancano le possibilità di pagare un’auto meno del prezzo originale approfittando di eventuali sconti e promozioni che le case automobilistiche propongono saltuariamente. Ad esempio fino al 26 marzo 2025 la Fiat Panda ibrida viene offerta ad appena 9.950 euro (diventando così, di fatto, l’auto più economica sul mercato) con la formula del leasing agevolato ad anticipo zero e rottamazione obbligatoria.

Leggete la nostra guida con le offerte del momento o spulciate i siti delle varie case automobilistiche per trovare altre opportunità per risparmiare sull’acquisto di un’auto nuova.

RISPARMIARE CON LE MICROCAR

Un altro consiglio per trovare un’auto economica in Italia spendendo meno del previsto è quelle di orientarsi verso le microcar, che il Codice della Strada classifica come quadricicli leggeri o pesanti. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom delle microcar, il cui merito, oltre ai prezzi, è stato quello di andare a riempire lo spazio lasciato quasi vacante dalle superutilitarie del segmento A. In effetti al giorno d’oggi le auto cosiddette ‘piccole’ sono sempre meno, per motivi che ci sfuggono, ma la richiesta è ancora molto alta. Anche perché nelle città italiane continuano a persistere grossi problemi di spazio e di parcheggio. Ecco, di seguito, i prezzi delle microcar più popolari, sicuramente più economici di molte autovetture: