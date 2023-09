Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024: le caratteristiche del SUV ibrido

La gamma della Porsche Cayenne si rinnova con il debutto della nuova Cayenne S E-Hybrid 2024. Si tratta della terza versione plug-in hybrid del SUV della casa tedesca. La nuova motorizzazione si basa su un V6 ad alta potenza e garantisce un’autonomia molto elevata, per gli standard del segmento, in modalità elettrica. Vediamo, quindi, tutte le caratteristiche della nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024. Il SUV è già ordinabile e Porsche ha già ufficializzato prezzi e tempi di consegna del nuovo modello ibrido.

LE CARATTERISTICHE DELLA PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID 2024

La Nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 è la nuova evoluzione del SUV della casa tedesca. Il modello segue di pochi giorni il debutto della Nuova Porsche Panamera 2024. Si tratta di una nuova variante plug-in hybrid che riprende, in termini di design e dotazione di serie, tutte le novità già viste dall’ultimo restyling della Porsche Cayenne. La novità presentata oggi da Porsche, quindi, si concentra sul motore e va ad arricchire la gamma di motorizzazioni del SUV della casa tedesca che si posiziona al di sopra della Porsche Macan. Da notare, inoltre, che la nuova versione del SUV è disponibile anche con carrozzeria SUV Coupé. Tra le principali caratteristiche della Nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 troviamo:

sospensioni pneumatiche incluse nella dotazione di serie e dotate di tecnologia a 2 camere e 2 valvole;

incluse nella dotazione di serie e dotate di tecnologia a 2 camere e 2 valvole; cerchi Cayenne S da 20 pollici;

due terminali di scarico doppi in acciaio inox spazzolato;

pacchetto esterni in argento (in nero per la Coupé);

proiettori a LED a matrice di serie;

di serie; pacchetto Chrono con selezionatore della modalità di guida Mode;

PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID 2024: IL MOTORE

Alla base della nuova versione del SUV c’è una motorizzazione plug-in hybrid. Il motore della Nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 presenta le seguenti caratteristiche:

3.0 V6 turbo benzina in grado di erogare una potenza massima di 353 CV

in grado di erogare una potenza massima di motore elettrico da 176 CV

il sistema ibrido garantisce fino a 519 CV e 750 Nm

batteria da 25,9 kWh con la possibilità di sfruttare un’autonomia in elettrico di circa 90 chilometri

La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW. In questo modo, servono due ore e mezza per una carica completa della batteria. In termini di prestazioni, invece, il SUV è accreditato di:

0-100 km/h in 4,7 secondi

in velocità massima di 263 km/h

PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID 2024: PREZZI E CONSEGNE

I prezzi della Nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 per il mercato italiano sono già stati ufficializzati. La gamma del SUV ibrido di casa Porsche partirà da:

121.775 euro

126.045 euro per la versione Coupé

A disposizione della clientela ci sono vari allestimenti e diversi optional a cui fare riferimento per arricchire la gamma, seguendo quanto già previsto per le altre varianti della Porsche Cayenne. La nuova versione ibrida del SUV della casa tedesca è già ordinabile nelle concessionarie italiane del brand. Porsche ha confermato che le consegne della Nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 prenderanno il via a partire dal prossimo mese di novembre 2023.