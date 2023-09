Porsche Panamera 2024: tutte le novità della terza generazione

Porsche ha sollevato il sipario sulla Nuova Porsche Panamera 2024. Si tratta della terza generazione di uno dei modelli di riferimento della gamma Porsche che entrerà in fase di commercializzazione soltanto nei primi del prossimo anno, dopo la presentazione ufficiale in programma il 24 novembre 2023 in occasione del Porsche Festival di Dubai. In attesa dell’evento, però, la casa tedesca ha ufficializzato le principali novità della Porsche Panamera 2024. Con il nuovo progetto, Porsche punta a confermarsi come uno dei brand più apprezzati del mercato. Vediamo tutti i dettagli.

NOVITA PORSCHE PANAMERA 2024

La Nuova Porsche Panamera 2024 arriverà sul mercato con un importante restyling rispetto al modello precedente. Le prime immagini ufficiali confermano la presenza di nuovi gruppi ottici, con quattro luci diurne a LED ciascuno, oltre a un posteriore rivisto, in particolare per quanto riguarda la fascia dei fari, uno degli elementi distintivi della Panamera. Per il momento, l’abitacolo interno non è stato mostrato ma le nuove linee dovrebbero richiamare le novità già viste con Cayenne e Porsche Panamera 2024. Tra le principali novità della Porsche Panamera 2024 troviamo:

un aggiornamento della carrozzeria , con nuove linee e richiami ai più recenti modelli Porsche

, con nuove linee e richiami ai più recenti modelli Porsche un aggiornamento della gamma di motorizzazioni , con un focus sull’ibrido

, con un focus sull’ibrido un incremento dell’autonomia a zero emissioni

ulteriori novità tecniche come le nuove sospensioni pneumatiche e un nuovo sterzo

I dettagli completi in merito alle caratteristiche della Porsche Panamera 2024 arriveranno soltanto in un secondo momento.

I MOTORI DELLA NUOVA PORSCHE PANAMERA 2024

L’aggiornamento in arrivo per il modello di casa Porsche introdurrà diverse novità tecniche. In particolare, i motori della Porsche Panamera saranno rinnovati, con grande attenzione all’elettrificazione. I dettagli completi saranno svelati solo in un secondo momento ma le prime informazioni ufficiali sono già disponibili:

ci saranno quattro varianti E-Hybrid Plug-In , con un’opzione in più rispetto al modello precedente;

, con un’opzione in più rispetto al modello precedente; aumenterà la capacità della batteria del sistema plug-in che salirà fino a 25,9 kWh, migliorando l’autonomia a zero emissioni;

migliorando l’autonomia a zero emissioni; la ricarica sarà da 11 kW, andando a minimizzare i tempi di “rifornimento”.

Ci sarà un aggiornamento per i motori benzina che andranno a rispettare le ultime normative UE in materia di emissioni. I motori saranno, inoltre, accoppiati al cambio automatico PDK, riprogettato per l’occasione, con l’introduzione di ulteriori novità pensate per migliorare le prestazioni.

PREZZI E ORDINI DELLA NUOVA PORSCHE PANAMERA 2024

Per il momento, Porsche non ha ancora rivelato i prezzi della Porsche Panamera 2024. Il nuovo modello della casa tedesca sarà svelato in modo completo soltanto nel corso del prossimo mese di novembre per poi arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2024, quando dovrebbe essere fissata l’apertura degli ordini della Porsche Panamera. Il listino del nuovo modello dovrebbe essere simile all’attuale Panamera, disponibile sul mercato italiano con prezzi a partire da 104 mila euro.