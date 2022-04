Porsche Macan con rumore dal finestrino anteriore: come risolvere

Il rumore dal finestrino della Porsche Macan è diffuso quanto facile da riparare: ecco causa e soluzione in un bollettino ufficiale

La Porsche Macan con rumore dal finestrino anteriore è un problema molto diffuso e noto agli automobilisti e alla rete ufficiale Porsche, al punto da diramare un bollettino tecnico dedicato. Nei paragrafi successivi parleremo del difetto e come risolvere il finestrino rumoroso Porsche. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti prima di tentare riparazioni fai da te che, anche dai commenti degli stessi proprietari sui forum si sono rivelate soluzioni solo temporanee.

DIFETTO PORSCHE MACAN: FINESTRINO RUMOROSO QUANDO SI AZIONA

Il problema dei rumori dal finestrino Porsche, è stato attribuito a un’ampia gamma di possibili cause:

– trattamento protettivo dei vetri in fabbrica per il trasporto che dovrebbe andare via lavando l’auto;

– eccessivo lavaggio sgrassante dell’auto che avrebbe rimosso il lubrificante dal meccanismo;

– usura del meccanismo alzavetri;

LE PORSCHE MACAN CON IL DIFETTO AL FINESTRINO

Se per nessuna delle potenziali cause precedenti si è trovata una soluzione efficace e duratura è probabile che la vostra Porsche abbia qualche affinità con il problema noto del finestrino Porsche Macan che fa rumore. A dispetto di quanto si possa pensare, la soluzione, a parte il tempo e la manodopera necessaria a smontare il pannello portiera, è più semplice del previsto. Il bollettino tecnico con la soluzione al finestrino rumoroso Porsche Macan è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Il difetto è stato individuato maggiormente su:

– Porsche Macan, Type 95B, prodotta dal 2014 in poi;

– Difetto riscontrato: rumore durante l’azione del finestrino elettrico anteriore;

– Causa del problema: dadi di fissaggio del meccanismo dell’alzacristalli allentati;

SOLUZIONE E BOLLETTINO TECNICO PORSCHE MACAN

La soluzione al problema del finestrino rumoroso della Porsche Macan è nota anche alla rete ufficiale come da bollettino di riferimento Porsche 02/18 EN 6452. Le indicazioni per le officine consigliano di:

– Smontare il pannello portiera del finestrino che fa rumore;

– Verificare eventuali danni sulla guida di scorrimento del finestrino;

– Verificare se il meccanismo dell’alzacristallo elettrico è danneggiato e sostituire eventuali componenti danneggiati;

– Se non ci sono danneggiamenti, serrare le viti di fissaggio del meccanismo alzacristalli.