Peugeot E-3008: caratteristiche e novità del nuovo modello 2024

Peugeot continua il suo programma di elettrificazione con la presentazione, in anteprima mondiale del nuovo Peugeot E-3008 2024. La nuova generazione del SUV fastback della casa francese si prepara al debutto commerciale potendo contare su di una nuova architettura, la STLA Medium di Stellantis, un’autonomia elevata e su un design rinnovato e in linea con le ultime produzioni della casa francese. Il nuovo modello andrà ad affiancare altre elettriche della casa francese, come la recente Peugeot E-308.

NUOVA PIATTAFORMA STELLANTIS PER PEUGEOT E-3008 2024

Il nuovo Peugeot E-3008 2024 è stato sviluppato a partire da una nuova architettura: Peugeot, infatti, ha utilizzato la piattaforma elettrica STLA Medium del Gruppo Stellantis per sviluppare il suo nuovo SUV. Questa piattaforma sarà utilizzata dall’azienda anche per realizzare quattro elettriche nello stabilimento italiano di Melfi, tra cui ci sarà spazio anche per uno dei tre nuovi modelli Lancia. Il nuovo Peugeot E-3008, invece, sarà prodotto a Sochaux, in Francia. La piattaforma, adatta anche all’installazione di motori termici, può integrare batterie con capacità massima di 98 kWh.

MOTORI E AUTONOMIA PEUGEOT E-3008 2024

Il nuovo SUV della casa francese sarà disponibile con tre diverse opzioni per quanto riguarda la motorizzazione elettrica. I clienti interessati al nuovo Peugeot E-3008 potranno scegliere tra:

motore singolo da 210 CV e batteria da 73 kWh, con autonomia di 525 chilometri

e batteria da con autonomia di motore singolo da 230 CV con autonomia estesa e batteria da 98 kWh , con autonomia di 700 chilometri

con autonomia estesa e batteria da , con autonomia di sistema Dual Motor a quattro ruote motrici da 320 CV e batteria da 73 kWh, con autonomia di 525 chilometri

I motori elettrici proposti sono motori sincroni a magneti permanenti. Tutte le versioni del nuovo Peugeot E-3008 potranno contare su un sistema di raffreddamento a liquido della batteria, per massimizzare l’autonomia e velocizzare la ricarica, proteggendo i componenti interni. C’è anche la pompa di calore per la climatizzazione interna con consumi ridotti. La batteria è dotata di garanzia per 8 anni oppure 160.000 chilometri al 70% della sua capacità. Per quanto riguarda la ricarica, invece, sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo:

caricatore trifase da 11 kW

caricatore trifase da 22 kW in opzione

Con la ricarica in corrente continua, inoltre, è possibile ricaricare il nuovo SUV, con autonomia di 525 chilometri con potenze fino a 160 kW. In questo caso, la carica può passare dal 20% all’80% in appena 30 minuti (considerazione la versione standard da 73 kWh della batteria).

DESIGN E DIMENSIONI PEUGEOT E-3008 2024

Il nuovo Peugeot E-3008 2024 punta a conquistare il segmento C del mercato. Si tratta di un SUV compatto che arriverà sul mercato con queste dimensioni:

lunghezza: 4,54 m

larghezza: 1,89 m

altezza: 1,64 m

Le linee, invece, sono quelle di un SUV fastback, con una coda leggermente allungata e un design ottimizzato per migliorare l’aerodinamica e, quindi, l’autonomia. Il design rappresenta un’evoluzione dei modelli precedenti, con proiettori ultrasottili alloggiati in una fascia sopra alla griglia del radiatore. Su tutte le versioni del SUV ci sono proiettori LED.

INTERNI E INFOTAINMENT PEUGEOT E-3008 2024

All’interno dell’abitacolo del nuovo Peugeot E-3008 c’è spazio per il PEUGEOT Panoramic i-Cockpit con schermo panoramico da 21 pollici, nuova evoluzione dell’i-Cockpit di Peugeot, illuminazione ambientale a LED personalizzabile in 8 colori diversi e varie finiture in alluminio. Il protagonista è, senza dubbio, l’ampio schermo da 21 pollici che si divide in due parti. Sul lato sinistro c’è il quadro strumenti, con tutte le informazioni riepilogate al di sopra del volante, mentre sul lato destro, al centro della plancia, c’è la sezione touch per gestire l’infotainment. La versione base del nuovo SUV integrerà, invece, un i-Cockpit con due schermi da 10 pollici all’interno di un unico supporto.

CONSEGNE E PREZZO NUOVO PEUGEOT E-3008 2024

Il nuovo Peugeot E-3008 arriverà nel 2024. La casa francese, infatti, ha comunicato l’intenzione di avviare la commercializzazione del suo nuovo SUV a partire da febbraio 2024 in diversi Paesi europei, tra cui ci sarà sicuramente anche l’Italia. La gamma sarà composta da due allestimenti (Allure e GT) e da tre pacchetti di optional per garantire la massima personalizzazione. Per il momento, non sono stati comunicati i prezzi del nuovo SUV che, però, arriverà sul mercato (sempre nel corso del 2024) anche in versione ibrida (anche plug-in), con motorizzazioni che cambieranno in base al mercato di commercializzazione.