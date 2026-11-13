Peugeot 208: quanto costa con lo sconto di Novembre?

Lanciata sul mercato nel 2012 in sostituzione della 207, la piccola berlina Peugeot 208 ha saputo farsi spazio nel segmento B conquistando un’ampia fetta di mercato. Nei primi dieci mesi del 2026, in Italia, è risultata l’11^ auto più venduta in assoluto con oltre 25 mila unità (dati Unrae). Auto dell’anno 2020, è stata prodotta in due generazioni e di recente ha subito un robusto restyling che ha portato dei rinnovamenti sia a livello estetico che come motori e tecnologia interna. Inoltre, fin dal 2019 è disponibile anche con motore elettrico. Scopriamo quanto costa la Peugeot 208 con lo sconto di novembre 2026.

LISTINO PREZZI PEUGEOT 208

La Peugeot 208 viene venduta con motore termico a benzina da 75 e 101 CV, con il powertrain mild-hybrid da 110 e 145 CV abbinato al cambio automatico a sei rapporti, oppure 100% elettrica da 136, 156 o 281 CV di potenza di picco (100, 115 o 207 kW). Ecco i prezzi di tutte le versioni aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo:

208 Turbo 100 CV 5p. Style: 22.600 €

208 Turbo 100 CV 5p. Edition: 22.800 €

208 Turbo 100 CV 5p. Allure: 24.250 €

208 Turbo 100 CV 5 porte Lumiere: 24.900 €

208 Hybrid 110 e-DCS6 5p. Style: 25.220 €

208 Hybrid 110 e-DCS6 5p. Edition: 25.420 €

208 Hybrid 110 e-DCS6 5p. Allure: 26.870 €

208 Hybrid 110 e-DCS6 5p. Lumiere: 27.520 €

208 Hybrid 145 e-DCS6 5p. Allure: 28.070 €

208 Hybrid 145 e-DCS6 5p. Lumiere: 28.720 €

208 Hybrid 145 e-DCS6 5p. GT: 30.120 €

208 Hybrid 145 e-DCS6 5p. GT Exclusive: 32.020 €

e-208 136 CV 5p. Style: 35.430 €

e-208 136 CV 5p. Edition: 35.630 €

e-208 156 CV 5p. Style: 36.430 €

e-208 156 CV 5p. Edition: 36.630 €

e-208 136 CV 5p. Allure: 37.080 €

e-208 136 CV 5p. Lumiere: 37.730 €

e-208 156 CV 5p. Allure: 38.080 €

e-208 156 CV 5p. Lumiere: 38.730 €

e-208 156 CV 5p. GT: 40.130 €

e-208 156 CV 5p. GT Exclusive: 42.430 €

e-208 281 CV 5p. GTi: 44.900 €.

La Peugeot 208 più economica è quindi la Turbo 100 CV 5p. Style alimentata a benzina, con motore da 100 CV, che costa relativamente poco, poco sopra i 20.000 euro (ma con l’attuale sconto si può avere a molto meno, vedi paragrafo successivo). Per le versioni mild-hybrid bisogna spendere un po’ di più mentre la 208 elettrica costa almeno 35.430 euro ma si sale fino a quasi 45.000 per la novità GTi.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versioni base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura, anche la wallbox per i modelli elettrici), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE PEUGEOT 208 A NOVEMBRE 2026

Peugeot 208 Turbo 100 CV 5p. Style

Prezzo di listino: 22.600 €

Prezzo promo: 14.950 € (oltre oneri finanziari, con Finanziamento IMOVE D)

35 rate mensili da 99 € (TAN fisso 7,49%, TAEG 11,03%)

Anticipo: 4.326 €

Rata finale: 10.434 € o si è liberi di sostituirla o restituirla.

Offerta valida fino al 30 novembre 2026 solo per vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 5p. Style

Prezzo di listino: 25.220 €

Prezzo promo: 17.570 € (oltre oneri finanziari, con Finanziamento IMOVE D)

35 rate mensili da 99 € (TAN fisso 7,49%, TAEG 10,86%)

Anticipo: 6.433 €

Rata finale: 11.075 € o si è liberi si sostituirla o restituirla.

Offerta valida fino al 30 novembre 2026 solo per vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

Peugeot 208 Turbo 100 CV 5 porte Lumiere [NOVITÀ]

Prezzo di listino: 24.900 €

35 rate mensili da 109 € (TAN fisso 7,49%, TAEG 10,71%)

Anticipo: 5.433 €

Rata finale: 11.533 € o si è liberi si sostituirla o restituirla.

Offerta valida fino al 30 novembre 2026 solo per vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

Peugeot e-208 281 CV 5p. GTi [NOVITÀ]

Prezzo di listino: 44.900 €

35 canoni mensili da 250 € (TAN fisso 3,25%, TAEG 4,78%)

Primo canone anticipato: 17.224 €

Valore di riscatto: 16.413 €.

Offerta di leasing valida fino al 30 novembre 2026.

I PIANI DI PEUGEOT PER LA 208

Avendo già ricevuto un profondo restyling tra il 2023 e il 2024, l’attuale seconda generazione di Peugeot 208 si avvia verso la fine del suo ciclo di vita e la Casa del Leone sta preparando il debutto della terza generazione, con presentazione ufficiale attesa entro la fine del 2026 e lancio commerciale programmato per il 2027.

In base alle anticipazioni, la nuova 208 nascerà sulla piattaforma STLA Small di Stellantis e sarà un modello nativo elettrico con batterie fino a 82 kWh per autonomia estesa, anche se la strategia aziendale rimarrà flessibile: le attuali versioni termiche e mild-hybrid affiancheranno infatti il nuovo modello ancora per qualche anno per coprire tutte le esigenze di mercato. Il look attingerà a piene mani dal concept Polygon, sfoggiando forme geometriche, un’impostazione atletica con muso spiovente che strizza l’occhio alla storica Peugeot 205 e una nuova firma luminosa orizzontale a tre elementi. A bordo debutterà l’inedito volante rettangolare Hypersquare abbinato alla tecnologia di sterzo elettronico steer-by-wire (senza collegamento meccanico), oltre a un i-Cockpit completamente riprogettato.