Le migliori auto cinesi 2024: la classifica indipendente

L’Indagine JD Power 2024 sulla Qualità Iniziale dei Veicoli a Nuova Energia (NEV) in Cina ha rivelato dettagli interessanti sulla qualità percepita dai proprietari di nuovi Brand che stanno arrivando anche in Europa e stilato la classifica delle migliori auto cinesi e vendute in Cina. Il sondaggio ha coinvolto circa 10 mila volontari in 81 città. Ecco i dettagli del report.

PIU’ PROBLEMI DI PROGETTAZIONE NELLE AUTO NUOVE CINESI

Il sondaggio JD Power rivela che, la qualità media complessiva dei veicoli NEV è di 210 problemi per 100 veicoli (PP100), con un aumento di 31 PP100 rispetto al 2023. I problemi legati alla progettazione sono emersi come principale causa di lamentele, superando i difetti e i malfunzionamenti, in aumento di 35 PP100 rispetto al 2023. Il sondaggio ha coinvolto 9.791 proprietari di veicoli partecipanti e 105 modelli di auto esaminati, lo studio offre una panoramica approfondita della qualità dei veicoli NEV nel mercato cinese.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI NELLE AUTO VENDUTE IN CINA

“La competizione nel mercato dei NEV si sta intensificando, con le case automobilistiche che lanciano costantemente nuovi modelli per conquistare quote di mercato”, ha affermato Elvis Yang, general manager of auto product practice presso J.D. Power China. “Ciò ha portato a sfide significative nella gestione della qualità poiché i cicli di sviluppo si accorciano.”

Tra i risultati più rilevanti elaborati con il sondaggio, emergono:

i veicoli con autonomia estesa si distinguono per la maggiore qualità, con prestazioni superiori nel gruppo propulsore e nelle funzionalità intelligenti .

e nelle . i sistemi di assistenza alla guida e di infotainment registrano significativi aumenti nei problemi , concentrati principalmente sulle telecamere di retromarcia e sulla navigazione imprecisa.

registrano significativi , concentrati principalmente sulle di retromarcia e sulla imprecisa. miglioramento dei problemi di odore interno e rumore stradale.

stradale. i proprietari più giovani mostrano una diminuzione della soddisfazione per la qualità, con problemi riguardanti principalmente l’esperienza di guida.

QUALI SONO LE MIGLIORI AUTO CINESI NEV

Tra i modelli che si distinguono nei rispettivi segmenti secondo il sondaggio di JD Power ci sono: