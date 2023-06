Nuova Volkswagen Tiguan: tutte le novità di categoria superiore in arrivo

La nuova Volkswagen Tiguan è pronta per il mercato italiano: il Costruttore tedesco ha rilasciato le immagini delle preserie nelle fasi finali di collaudo. La nuova Tiguan debutterà con la piattaforma MQB evo e tante nuove caratteristiche definite dalla Casa “di livello superiore”. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla nuova VW Tiguan.

PIATTAFORMA MQB EVO DELLA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN

Volkswagen ha sviluppato ulteriormente la piattaforma modulare trasversale per la nuova Tiguan. La nuova generazione si chiama MQB evo. “I componenti tecnologici all’avanguardia si integrano perfettamente nella MQB evo: una nuova generazione di propulsori ibridi plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri, probabilmente il miglior controllo attivo del telaio nel suo segmento, la qualità degli interni di classe superiore e un sistema di infotainment altrettanto nuovo e intuitivo offrono ciò che i clienti si aspettano da Volkswagen”, ha dichiarato Kai Grunitz, Membro del Consiglio di Amministrazione VW per lo Sviluppo Tecnico.

GLI INTERNI VOLKSWAGEN TIGUAN DI LIVELLO SUPERIORE

La nuova Volkswagen Tiguan sarà disponibile con sedili anteriori ergoActive in opzione con regolazione lombare pneumatica a 4 vie e un massaggio pneumatico basato su 10 camere negli schienali dei sedili con riscaldamento e ventilazione integrati. Gli interni della VW Tiguan sono stati rinnovati e riprogettati. L’abitacolo di nuova concezione avrà un nuovo sistema di infotainment con schermo fino a 38 centimetri (15 pollici) per navigazione, musica e climatizzazione.

LA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN SOLO CON CAMBIO DOPPIA FRIZIONE DSG

La Volkswagen Tiguan sarà offerta esclusivamente con un cambio automatico a doppia frizione DSG, ma come sui modelli Volkswagen ID., le funzioni del cambio sono collocate vicino al volante, su una leva a destra del volante. Il selettore viene ruotato in avanti o indietro per selezionare le classiche funzioni di un cambio automatico, mentre il freno di stazionamento P si attiva premendo l’interruttore a lato del selettore. Non mancano però le leve per gestire i cambi marcia manualmente, che sono disponibili dietro il volante.

MOTORI NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN: ANCHE PLUG-IN CON RICARICA AC-DC

Le motorizzazioni della Volkswagen Tiguan saranno TDI, TSI, eTSI ed eHybrid. Grazie alla MQB evo, sono possibili diversi tipi di alimentazione. Il SUV sarà offerto con motori turbodiesel (TDI), motori turbo a benzina (TSI), motori turbo a benzina mild hybrid (eTSI) e sistemi ibridi plug-in (eHybrid). L’autonomia elettrica dei nuovi propulsori ibridi plug-in è stata aumentata fino a 100 chilometri, a seconda dell’equipaggiamento. Inoltre, in tutte le versioni eHybrid, la ricarica in corrente alternata AC sarà più veloce – secondo Volkswagen – e sarà ora possibile anche la ricarica in corrente continua DC, funzione prevista di serie.