Nuova Volkswagen Golf R: caratteristiche, prestazioni e prezzo

Si completa la gamma della Nuova Volkswagen Golf restyling. L’aggiornamento di metà carriera della segmento C della casa tedesca, dopo il debutto avvenuto alcuni mesi fa, ha registrato l’arrivo della variante Golf GTI. Oggi, però, la casa tedesca fa un altro passo in avanti del programma di aggiornamento della sua gamma con il debutto della Nuova Volkswagen Golf R, la versione più sportiva della hatchback del costruttore, appena svelata in anteprima mondiale. Il nuovo modello arriva sul mercato anche nella versione Variant, con carrozzeria station wagon, che, però, non sarà disponibile in Italia. Vediamo tutte le caratteristiche della nuova Golf R che completa la famiglia della segmento C tedesca.

VOLKWAGEN GOLF R: MOTORE E PRESTAZIONI

Partiamo dal punto forte della Nuova Volkswagen Golf R ovvero il motore. Sotto al cofano della hatchback sportiva della casa tedesca, infatti, c’è il nuovo TSI EA888 LK3 evo4. Si tratta di un motore quattro cilindri 2.0 turbo benzina in grado di garantire:

una potenza massima di 333 CV, disponibile tra 5.600 e 6.500 giri al minuto

disponibile tra 5.600 e 6.500 giri al minuto una coppia motrice massima di 420 Nm, disponibile tra 2.100 e 5.500 giri al minuto

Il motore è abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG con 7 rapporti e alla trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. La Volkswagen Golf R è dotata di 7 profili di guida:

Comfort

Sport

Race

Individual

Eco (novità dell’aggiornamento, pensato per ridurre i consumi)

Special e Drift (disponibili in abbinamento al pacchetto Performance)

In termini di prestazioni, invece, la Nuova Volkswagen Golf R è in grado di garantire:

uno 0-100 km/h completato in 4,6 secondi (4,8 secondi per la Variant)

completato in (4,8 secondi per la Variant) una velocità massima di 250 km/h, con possibilità di incremento fino a 270 km/h con il pacchetto Performance

VOLKSWAGEN GOLF R: LA DOTAZIONE

La Nuova Volkswagen Golf R propone diverse novità per quanto riguarda la dotazione di serie, a partire dal sistema di infotainment, proposto in versione personalizzata per questo modello e ora abbinato a un display più grande, con diagonale di 12,9 pollici. La sportiva è dotata anche del Digital Cockpit Pro, con diagonale da 10,2 pollici e possibilità di personalizzabile da parte del conducente. La dotazione comprende diversi elementi esclusivi, con il logo R che andrà a caratterizzare vari elementi della carrozzeria esterna oltre che dell’abitacolo interno. All’esterno troviamo i fari LED Plus, il logo Volkswagen illuminato e un nuovo design per i fari posteriori.

VOLKSWAGEN GOLF R: LA BLACK EDITION

La Nuova Volkswagen Golf R arriverà sul mercato anche con un allestimento top di gamma, denominato Black Edition e caratterizzato da una colorazione nera che coinvolge la carrozzeria, compresi i vari loghi, anneriti per l’occasione. Questa versione è dotata dei cerchi Estoril da 19 pollici, con finitura nera. All’interno dell’abitacolo, invece, c’è un allestimento in pelle nappa nera con elementi in carbon look e applicazioni blu nella zona laterale.

VOLKSWAGEN GOLF R: PREZZO E DISPONIBILITA’

Per il momento, Volkswagen non ha ancora comunicato il listino prezzi e la disponibilità della Nuova Volkswagen Golf R. Il debutto sul mercato della nuova sportiva tedesca è programmato per le prossime settimane e maggiori dettagli in tal senso arriveranno a breve. La vettura dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza intorno ai 55.000 euro. Come detto in precedenza, invece, la versione Variant della Golf R non arriverà sul mercato italiano ma sarà distribuita solo in alcuni mercati selezionati.