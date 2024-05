Volkswagen Golf GTI: la più performante di sempre da 44.950 €

Un’auto di culto e un mito che ha cambiato il volto della sportività in formato famiglia, la Volkswagen GTI si rinnova con un pieno di novità importanti per restare il punto di riferimento della sua categoria. Sono passati cinquant’anni dal lancio della Golf, un modello che ha stravolto e cambiato per sempre l’immagine di Volkswagen nel mondo, ma è grazie alla sua versione GTI che ha creato una schiera di fedelissimi devoti, pronti a tutto per la loro sportiva compatta. Oggi, la casa di Wolfsburg annuncia l’arrivo sul mercato di quella che è la versione più performante di sempre, a partire da un prezzo di listino di 44.950 euro.

VOLKSWAGEN GOLF GTI, COME CAMBIA ESTERNAMENTE

Il pacchetto estetico gioca la sua parte sulla Volkswagen Golf GTI, perché deve emanare sportività da ogni angolatura. La nuova versione è dotata di:

nuovi fari IQ.LIGHT a matrice di LED , che offrono una luce abbagliante ad alte prestazioni con il 15% di portata in più rispetto al modello precedente;

, che offrono una luce abbagliante ad alte prestazioni con il 15% di portata in più rispetto al modello precedente; cerchi in lega Richmond da 18 pollici di serie, oppure Queenstown da 19 pollici come optional;

da 18 pollici di serie, oppure Queenstown da 19 pollici come optional; gruppi ottici posteriori a LED ridisegnati ;

; doppio scarico con terminale cromato sul lato sinistro e destro del paraurti posteriore.

Anche se sul portellone posteriore non troneggia come di consueto la scritta “GTI”, la vettura è facilmente riconoscibile, anche da un occhio non troppo esperto.

COME SI AGGIORNA L’ABITACOLO DELLA VOLKSWAGEN GOLF GTI

Gli interni della nuova Volkswagen Golf GTI sono un saggio mix tra la celebrazione del passato, con evidenti richiami alle versioni di ieri, e un’esaltazione delle comodità moderne. Quindi, sia per i palati più esigenti, legati all’effetto nostalgia, sia per nuovi potenziali clienti, la sportiva tedesca ha il desiderio di accontentare tutti quanti. L’ambiente interno è composto da:

sedili sportivi premium con poggiatesta integrati e dal caratteristico motivo a quadri GTI. Sui sedili, sul bracciolo centrale, sui tappetini e sul volante multifunzione sono presenti cuciture decorative rosse per sottolineare il fatto che questi interni appartengono a una Golf GTI;

con poggiatesta integrati e dal caratteristico motivo a quadri GTI. Sui sedili, sul bracciolo centrale, sui tappetini e sul volante multifunzione sono presenti per sottolineare il fatto che questi interni appartengono a una Golf GTI; pulsante Start/Stop : dopo l’apertura delle porte, questo lampeggia in rosso fino all’avviamento del motore turbocompresso;

: dopo l’apertura delle porte, questo lampeggia in rosso fino all’avviamento del motore turbocompresso; pedali in acciaio inox spazzolato, imperiale nero;

spazzolato, imperiale nero; Digital Cockpit Pro.

L’infotainment è stato rivisto in modo preciso e scrupoloso, e può essere controllato in modo intuitivo tramite un touchscreen da 12,9’’ – con navigazione Discover inclusa per l’Italia – visivamente indipendente o da IDA, il nuovo assistente vocale con integrazione di ChatGPT.

VOLKSWAGEN GOLF GTI, IL MOTORE

Sotto al cofano si nasconde un motore 2.0 TSI che eroga una potenza massima di 195 kW (265 CV) nell’intervallo compreso tra 5.250 e 6.500 giri/min e una coppia massima di 370 Nm all’asse anteriore, dotato di bloccaggio elettronico del differenziale, già a partire dal regime di 1.600 giri/min. Questa spinta è adesso disponibile fino a 4.590 giri/min. Abbinato a questo esuberante propulsore c’è un cambio DSG a sette marce, il quale assicura che la potenza della nuova Volkswagen Golf GTI venga trasferita all’asse anteriore quasi senza interruzioni durante i cambi di marcia. Il cambio può anche essere adoperato manualmente usando i paddle sul volante multifunzione. A livello di prestazioni, da sfruttare in pista, la nuova GTI raggiunge i 100 km/h in 5,9 secondi, scendendo per la prima volta sotto i sei secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

LE DOTAZIONI DI SERIE DELLA VOLKSWAGEN GOLF GTI

Per il mercato italiano la nuova Volkswagen Golf GTI gode di un pacchetto di sistemi di sicurezza, attiva e passiva, interessante che comprende anche:

Adaptive Cruise Control;

Advanced Driver Activity Assist;

Lane Assist;

Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori ;

; Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti;

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

Le prime consegne avverranno entro la fine dell’estate, mentre il prezzo di listino parte da 44.950 euro.