Una macchina compatta, agile e anche a trazione integrale come le “sorelle” maggiori della sua famiglia. Stiamo parlando della Suzuki Swift 4×4 AllGrip, l’unica segmento B attualmente in commercio dotata di una trazione integrale meccanica. L’utilitaria di Hamamatsu, dopo aver presentato la veste ibrida della nuova generazione che ha debuttato alcuni mesi fa, mostra adesso la rinnovata versione 4×4, che utilizza la tecnologia AllGrip vero vanto della produzione del Marchio nipponico. Fino al 30 settembre la nuova auto sarà proposta nel mercato italiano al prezzo di lancio di 17.900 euro, grazie agli sconti offerti dalle concessionarie aderenti e agli ecoincentivi statali per i veicoli dalle ridotte emissioni di CO 2 .

SUZUKI SWIFT 4X4 ALLGRIP, LE DIMENSIONI CRESCONO

La nuovissima Suzuki Swift 4×4 AllGrip non dice di no al caratteristico design dal tetto sospeso e alle linee sportive e filanti. Rispetto alla Swift classica due ruote motrici, la neonata 4×4 AllGrip si differenzia per una superiore altezza da terra (+25 mm) e per la presenza del differenziale posteriore. Per muoversi ottimamente su ogni superficie e in tutte le condizioni, l’altezza minima da terra arriva a 140 mm mentre l’altezza totale della vettura tocca i 1.520 mm (rispetto ai 1.495 della versione 2 ruote metrici). Anche la carreggiata anteriore si accorcia di 5 mm (1.515 contro 1.520 mm), mentre quella posteriore si implementa degli stessi 5 mm (1.525 contro 1.520 mm).

Questi cambiamenti, però, non inficiano sul raggio di sterzata, che con i suoi 4,8 metri resta tra i primi posti della categoria. Inoltre, la reale presenza di un albero di trasmissione meccanico e di un differenziale posteriore non compromettono l’abitabilità della vettura che offre uno spazio interno importante in rapporto alle dimensioni esterne. Stesso discorso per il bagagliaio, la cui capacità standard è di ben 265 litri, la stessa della versione 2 ruote motrici.

SUZUKI SWIFT 4X4, COME FUNZIONA IL SISTEMA ALLGRIP

Il sistema di trazione integrale AllGrip Auto presente anche sulla nuova Suzuki Swift 4×4, gestisce in modo automatico e intelligente la motricità senza richiedere nessuna azione da parte di chi è in plancia di comando. Quest’ultimo può poggiare, poi, su risposte dalla vettura, anche su neve e ghiaccio che sono – notoriamente – i fondali più viscidi e scivolosi. Nel dettaglio, questa tecnologia sfrutta un albero di trasmissione meccanico che attraverso un giunto viscoso permette di mandare coppia alle ruote posteriori non appena rileva uno slittamento di quelle anteriori, a vantaggio della fluidità di marcia e della stabilità. Il tutto con un peso complessivo di appena 76 kg rispetto alla versione a due ruote motrici. Un vantaggio che si va a riversare non soltanto sul comportamento in strada e in offroad, ma anche nei consumi, che – come vedremo – sono molto interessanti per la categoria e per la tipologia di autovettura.

La trazione integrale si integra con la motorizzazione 1.2 con sistema ibrido da 12 volt, che combina un tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico che può generare una potenza di 2,3 kW e una coppia di ben 60 Nm. La loro azione connessa fa in modo che la potenza e la coppia massima di sistema siano rispettivamente di 60,9 kW/ 82,8 CV e di 111 Nm. Equipaggiata con un cambio manuale a cinque marce, la Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip ha un consumo medio di 4,9 l/100 km ed emissioni medie 110 g/km di CO 2 nel ciclo misto WLTP.

SUZUKI SWIFT 4X4 ALLGRIP: LISTINO PREZZI

La nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip è proposta al prezzo di listino di 24.500 euro. Tuttavia, in questa fase iniziale che è il periodo di lancio (che dura fino al 30 settembre), la piccola nipponica a trazione integrale sarà offerta al costo di 17.900 euro grazie al contributo Suzuki di 3.600 euro (con permuta e rottamazione anche senza finanziamento) e 3.000 euro di incentivi statali (con rottamazione Euro 0, 1, 2), IVA inclusa, IPT e PFU esclusa.