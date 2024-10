Nuova Peugeot E-408: la fastaback con piattaforma E-EMP2

La gamma del Leone si arricchisce con un nuovo modello elettrico, il dodicesimo per la precisione, nasce la Peugeot E-408. In attesa del debutto in società al prossimo Salone di Parigi 2024, la neonata versione alla spina del crossover fastback si inserisce in un segmento complesso e odiernamente affollato, nel quale spera di emergere grazie a stile e doti dinamiche. Dunque, dopo le versioni mild-hybrid e plug-in della 408, il marchio francese non rinuncia alla trazione elettrica che promette un’autonomia di oltre 400 chilometri.4

PEUGEOT E-408: DIMENSIONI UGUALI ALLA TERMICA

La nuova Peugeot E-408 nasce sulla piattaforma multi energia E-EMP2 (Efficient Modular Platform), ma conserva le medesime misure della sua alternativa ICE (come andremo a vedere più avanti). Stilisticamente il crossover fastback alla spina resta fedele a un approccio sportivo, fatto da linee filanti e molto muscolari. Inedito il disegno dei cerchi da 19″, pensati per equipaggiare pneumatici specifici a bassa resistenza al rotolamento. Inoltre, grazie a un passo generoso la batteria viene riposta nella parte inferiore del veicolo, tra i due assi, senza compromettere lo spazio interno.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la novella E-408 mantiene lo schema già noto al debutto delle versioni termiche, con il classico i-Cockpit Peugeot a troneggiare al posto di comando, con gli i-toggles sistemati sotto lo schermo centrale da 10″. La Peugeot offre per i suoi occupanti alcune funzioni pensate per agevolare i viaggi e l’intrattenimento. Quindi si hanno: navigazione connessa e mappa TomTom, route planner, assistente vocale, ChatGPT e connettività con Apple CarPlay e Android Auto. Infine, la capacità di carico del bagagliaio è di 471 litri, la stessa delle versioni plug-in, ma inferiore di 65 litri al cospetto con le varianti benzina e mild hybrid. Se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori, la capacità totale raggiunge i 1.545 litri.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,69 metri;

Larghezza : 1,85 metri;

: 1,85 metri; Altezza: 1,49 metri;

Passo: 2,79 metri.

IL POWERTRAIN DELLA NUOVA PEUGEOT E-408

In questa primissima fase di commercializzazione la nuova Peugeot E-408 dispone di una sola configurazione, con un unico motore collocato all’anteriore e in grado di sviluppare una potenza di 210 CV (157 kW) e 345 Nm di coppia massima. Questa unità monta una batteria NMC da 58,2 kWh netti, per un’autonomia dichiarata fino a 453 km nel ciclo WLTP. Per la dinamica di guida, chi siede al posto di comando ha a disposizione tre differenti modalità di guida:

Eco ;

; Normal;

Sport.

Tre sono anche le intensità di rigenerazione in frenata, selezionabili tramite le palette dietro il volante. Capitolo ricarica: la E-408 è provvista di serie di un caricatore trifase da 11 kW, mentre in corrente continua accetta fino a 120 kW, per transitare dal 20 all’80% della capacità in circa 30 minuti. Questo consente di ottenere 100 km di autonomia in poco più di 10 minuti. Un range di chilometri che consente di avere una certa tranquillità di percorrenza.

PEUGEOT E-408: IL LISTINO PREZZI

Gli ordini della nuova Peugeot E-408 sono già aperti, anche se per il momento il Gruppo Stellantis non ha ancora messo a conoscenza del pubblico i prezzi del suo nuovo veicolo elettrico. Per quanto riguarda la configurazione del crossover fastback, è noto che ci saranno soltanto due livelli di allestimento, Allure e GT, e che sarà possibile scegliere tra cinque colori di carrozzeria: Bianco Okenite, Blu Obsession, Grigio Selenium, Rosso Elisir e Nero Perla Nera.

La nuova Peugeot E-408 sarà costruita nello stabilimento di Mulhouse e beneficia del programma Allure Care ed è garantita fino a 8 anni o 160.000 km. Allure Care si attiva in modo automatico e gratuitamente ogni 2 anni o 25.000 chilometri dopo ogni manutenzione effettuata all’interno della rete del Leone. I proprietari della Peugeot E-408 beneficeranno di vincoli di manutenzione ridotti, con un programma di assistenza ogni 2 anni o 25.000 chilometri.