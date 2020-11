Nuova Kia Sorento: l’MCB sarà di serie su tutte le versioni

La nuova Kia Sorento 2021 sarà ancora più sicura: cos’è e come funziona l’MCB di serie su tutte le versioni

La nuova Kia Sorento 2021 avrà una dotazione di sicurezza di serie all’avanguardia. Lo annuncia Kia Motors anticipando che il sistema MCB valutato anche da Euro NCAP nei crash test dal 2020, sarà di serie. Ecco come funziona e perché aiuterà a ridurre le conseguenze degli incidenti stradali e a migliorare la protezione degli occupanti.

MCB: COS’E’

Il sistema MCB è stato progettato per aiutare a prevenire, mitigare o azzerare la gravità di una collisione secondaria, che può verificarsi dopo un primo incidente se il veicolo è fuori dal controllo del conducente. L’acronimo MCB infatti sta per Multi-Collision Braking Assist. Il sistema si attiva quando entra in funzione uno degli airbag, quindi con una gravità dell’incidente o un livello di decelerazione importante. Quando l’MCB è in funzione, rileva la velocità dell’auto e se sta cambiando direzione. Se l’auto si muove dopo l’incidente, l’MCB aziona i freni per fermare il veicolo nel minor tempo possibile.

COME FUNZIONA IL SISTEMA MCB SULLA KIA SORENTO

Il sistema MCB può rilevare la presenza o meno di controllo sui pedali e capire se il guidatore è cosciente o non ha alcuna reazione dopo il primo urto dell’incidente. Nel caso peggiore, se il sistema MCB rileva una totale assenza delle reazioni del guidatore sul pedale del freno in seguito ad un primo urto, la centralina del controllo elettronico della stabilità (ESC) interviene per applicare una forza frenante adeguata alla dinamica del veicolo. Il sistema però non si attiva se l’impatto avviene a velocità superiori a 180 km/h per questioni di sicurezza.

NUOVO KIA SORENTO 2021 CON MCB DI SERIE

La quarta generazione del Kia Sorento sarà la prima auto venduta in Europa ad includere l’innovativa tecnologia di serie. Il nuovo Kia Sorento amplia la dotazione di sicurezza attiva e passiva che include già anche il Kia Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Il sistema rileva pedoni, ciclisti e veicoli anche del traffico in arrivo quando si svolta a un incrocio. L’MCB sarà offerto di serie su tutte le Sorento, anche ibrida plug-in, ma bisognerà attendere i primi mesi del 2021 per le vendite in Italia.