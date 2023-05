Nuova Hyundai i20: le novità in arrivo con l’aggiornamento

Hyundai ha presentato la Nuova i20 con diversi aggiornamenti che non si limitano al design ma abbracciano anche tecnologia, sicurezza e comfort. La Hyundai i20 2023 si potrà aggiornare a distanza con gli aggiornamenti OTA, offre nuovi dispositivi ADAS per la sicurezza di guida e interni rivoluzionati dall’illuminazione multicolore personalizzabile. Ecco tutti i dettagli anticipati dal Costruttore.

COME E COSA CAMBIA NEL DESIGN DELLA HYUNDAI I20 2023

La Hyundai i20 aggiornata non è solo un restyling sebbene il nuovo aspetto sia l’elemento principale che salta all’occhio prima di salire a bordo. Davanti il paraurti anteriore e la griglia del radiatore sono stati ridisegnati per creare un look più sportivo. Al posteriore, c’è un nuovo paraurti e gruppi ottici dal design rivisitato. Altro elemento distintivo estetico della nuova Hyundai i20 sono i cerchi in lega da 16 e 17 pollici con un nuovo disegno. Con l’aggiornamento arrivano anche nuovi colori per la carrozzeria. Le tinte Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl si aggiungono ad Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl e Mangrove Green Pearl. A tutte le colorazioni si può abbinare il tetto nero.

ARRIVANO GLI AGGIORNAMENTI A DISTANZA ANCHE SULLA HYUNDAI I20

Gli interni della nuova Hyundai i20 prendono un carattere più sportivo se si abbina il pacchetto di colori che prevede diversi elementi degli interni in tinta e le cuciture dei sedili con trama in rilievo. Poi si fa largo la connettività che Hyundai i20 2023 aggiunge:

USB di tipo C;

eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G;

basato sulla rete 4G; aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA).

L’illuminazione all’interno dell’abitacolo della Hyundai i20 è basata su luci d’ambiente multicolori che consentono ai passeggeri di regolare il colore dell’illuminazione interna in base alle proprie preferenze. Si potrà inoltre avere anche un sistema audio premium BOSE.

NUOVI SISTEMI ADAS PER LA HYUNDAI I20 2023

Le novità che riguardano la sicurezza attiva della nuova Hyundai i20 conta su nuovi sistemi Hyundai Smart Sense di serie come il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) “Città”, “Extraurbano” e “Pedoni” cui viene aggiunta la funzionalità “Ciclisti”. Mentre il Lane Following Assist (LFA), invece, assicura che il veicolo rimanga nella corsia di marcia. Inoltre, sarà disponibile lo Smart Cruise Control basato sul sistema di navigazione (NSCC), che utilizza il sistema di navigazione del veicolo per prevedere ad esempio curve o rettilinei in autostrada e regolare la velocità.

MOTORI NUOVA HYUNDAI I20 RESTYLING 2023

I motori disponibili per la nuova Hyundai i20 saranno il 1.0 T-GDi mild hybrid a 48 volt da 100 CV e il 1.2 MPI benzina MT da 84 CV. Il 1.0 MHEV sarà disponibile con il cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con cambio manuale intelligente a sei marce (iMT). Il cambio iMT si differenzia per la possibilità di disaccoppiare il motore dalla trasmissione, entrare in modalità “coasting” anche a motore spento e risparmiare carburante. L’inizio della produzione della nuova i20 è previsto per il terzo trimestre del 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia.