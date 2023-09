Nuova Fiat Topolino: acquisto o Leasing? Tutti i prezzi in Italia

Fiat ha annunciato l‘apertura degli ordini per la Nuova Fiat Topolino. Il quadriciclo elettrico che segna un nuovo passo della strategia di elettrificazione del marchio italiano è pronto al debutto lungo le strade italiane, con un’unica configurazione tecnica e con la possibilità di guida già a partire dai 14 anni. Tutti i dettagli sulle caratteristiche della Nuova Fiat Topolino 2023 li abbiamo già analizzati a seguito della presentazione del veicolo. Ora vediamo i prezzi in Italia della Fiat Topolino e i dettagli sull’offerta commerciale predisposta da Fiat. Il nuovo quadriciclo è già ordinabile con una semplice procedura online.

NUOVA FIAT TOPOLINO: LE CARATTERISTICHE

Presentata lo scorso luglio, oggi la Fiat Topolino è finalmente ordinabile in un’unica variante con

motore da 6 kW;

autonomia di 75 chilometri;

velocità massima di 45 km/h;

La Nuova Fiat Topolino è lunga 2,52 metri ed è considerata come microcar, potendo, quindi, essere guidata a partire da 14 anni con la semplice patente AM. Si tratta, quindi, di un veicolo “per tutti” e pensato, in particolare, per l’uso urbano.

I PREZZI DELLA NUOVA FIAT TOPOLINO

Il prezzo di listino della Nuova Fiat Topolino è pari a 9.890 euro. Il quadriciclo può essere ordinato direttamente online, tramite lo store di Fiat e il pagamento di un acconto di 300 euro. Il saldo dell’intero ordine, in caso di pagamento in un’unica soluzione, andrà poi eseguito tramite bonifico. La Topolino è disponibile con:

ritiro gratuito in una concessionaria Fiat;

in una consegna a domicilio per un costo aggiuntivo di 390 euro;

C’è la possibilità di ottenere uno sconto sulla spesa grazie all’ecobonus.

L’OFFERTA CON LEASING DELLA NUOVA FIAT TOPOLINO

I clienti interessati all’acquisto della Nuova Fiat Topolino possono puntare anche sull’offerta a rate, con un leasing che prevede un primo canone (pari a circa il 25% del prezzo di listino) e un finanziamento di 48 mesi e la possibilità di riscatto finale. Dando uno sguardo alla proposta di finanziamento presente sul sito di Fiat, le condizioni sono le seguenti:

prezzo di vendita di 7,511,17 euro (con sconto di quasi 2.400 euro rispetto al listino considerando l’ecobonus e l’assenza di spese di immatricolazione);

capitale finanziato di 4.951,87 euro;

durata finanziamento di 48 mesi;

5.000 chilometri inclusi;

canone mensile di 39 euro;

valore di riscatto 4,170,92 euro;

TAN fisso 6,99% e TAEG 9,42%;

interessi di 699,50 euro;

Anche la proposta per il leasing della Fiat Topolino prevede lo sconto garantito dall’ecobonus.

LE CONSEGNE DELLA NUOVA FIAT TOPOLINO

Ordinando oggi la Nuova Fiat Topolino tramite lo store di Fiat è prevista una consegna in 19 settimane e, quindi, per il primo trimestre del 2024. Questa data potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane se si registrerà un picco di ordini. Come sottolineato in precedenza, la Topolino è disponibile sia con il ritiro in concessionaria che con la consegna a casa, con una spesa extra di 390 euro.