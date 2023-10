Nuova BMW X2: caratteristiche e motori del modello 2024

BMW ha svelato in via ufficiale la Nuova BMW X2 2024. Si tratta della nuova generazione del crossover della casa bavarese che, in questa sua seconda evoluzione, diventa un vero e proprio SUV Coupé dal marcato carattere sportivo. La gamma del nuovo modello di casa BMW comprende anche la Nuova BMW iX2, versione a zero emissioni, che si affianca alla iX1, destinata a ricoprire un ruolo di primo piano per il programma di elettrificazione di BMW. Non ci sarà una versione plug-in, tecnologia disponibile, invece, sulla Nuova BMW Serie 5. Il debutto in pubblico è in programma al Salone dell’auto di Tokyo 2023 mentre la commercializzazione su scala globale prenderà il via il prossimo anno. Vediamo caratteristiche e motori della Nuova BMW X2 2024.

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA BMW X2 2024

La nuova generazione del SUV di casa BMW abbandona le linee da crossover compatto, trasformandosi in un vero e proprio SUV Coupé, molto simile alla più grande X4. Questa trasformazione si traduce in un sostanziale incremento delle dimensioni per la Nuova BMW X2 2024:

la lunghezza è di 4,55 metri , con un incremento di 19 centimetri

, con un incremento di 19 centimetri la larghezza è di 1,85 metri , con un incremento di 3 centimetri

, con un incremento di 3 centimetri l’altezza è di 1,59 metri, con un incremento di 6 centimetri

Il design è quello iconico di BMW con il doppio rene che diventa più grande, integrando anche un sistema di illuminazione, mentre le linee, soprattutto nella parte posteriore, richiamano la X4. La versione elettrica, BMW iX2, presenta alcune personalizzazioni che la renderanno facilmente distinguibile dalla versione con motore termico. All’interno dell’abitacolo c’è il BMW Curved Display con un display da 10,25 pollici per il quadro strumenti e un display da 10,7 pollici per il sistema di infotainment, gestito da BMW OS 9. La dotazione includerà diversi sensori di sicurezza, il cruise control adattivo, il BMW Intelligent Personal Assistant, la navigazione basata sul cloud e l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay.

I MOTORI DELLA BMW X2 2024

La gamma della BMW X2 2024 (per le varianti con motore termico) comprende le versioni:

sDrive 20i con sistema mild hybrid: il motore benzina è un 1.5 tre cilindri da 170 CV e 240 Nm

con sistema mild hybrid: il motore benzina è un 1.5 tre cilindri da e sDrive 18d con motore diesel da 150 CV e 360 Nm

con motore diesel da e M35i xDrive con motore benzina da 300 CV e 400 Nm; questa variante è in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h con uno 0-100 km/h completato in 5,4 secondi

Tutte le unità in listino sono abbinate al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

BMW IX2 2024: LE CARATTERISTICHE DELL’ELETTRICA

La Nuova BMW iX2 2024 è la versione elettrica del nuovo SUV di casa BMW. Questo modello sarà disponibile al lancio in un’unica variante, la iX2 xDrive 30 con doppio motore elettrico:

il sistema elettrico è in grado di garantire 313 CV e 494 Nm

e lo scatto 0-100 km/h viene completato in 5,6 secondi

viene completato in la velocità massima è di 180 km/h

l’autonomia nel ciclo WLTP è compresa tra 417 e 449 chilometri

In un secondo momento, BMW dovrebbe arricchire la gamma della Nuova BMW iX2 2024 con il lancio di una seconda variante, più economica e meno potente ma che potrebbe registrare un incremento dell’autonomia di funzionamento.

PREZZI E ORDINI DELLA NUOVA BMW X2

La Nuova BMW X2 arriverà sul mercato a partire dal mese di marzo 2024. Per il momento, quindi, la casa bavarese non ha ancora fornito i dettagli completi relativi alla fase di commercializzazione e apertura degli ordini del suo nuovo modello. Il listino prezzi della BMW X2 2024 e della BMW iX2 2024 sarà svelato nel corso delle prossime settimane.