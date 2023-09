BMW Serie 5 Plug-In 2024: tutti i dettagli sulle ibride ricaricabili

La Nuova BMW Serie 5 2024 registra un importante aggiornamento del suo listino con il debutto delle nuove versioni Plug-in Hybrid. Si tratta di due nuove motorizzazioni, in arrivo anche in Europa, che consentono il funzionamento a zero emissioni senza rinunciare al motore termico. Le nuove versioni sono le 530e e 550e xDrive. Si tratta, naturalmente, di due modelli di fascia alta e con prezzo tutt’altro che accessibile. Le ibride plug-in da comprare con gli incentivi occupano, invece, una fascia di prezzo decisamente inferiore. Vediamo tutte le caratteristiche dei nuovi modelli della Serie 5.

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA BMW SERIE 5 PLUG-IN 2024

L’aggiornamento del listino della BMW Serie 5 porta al debutto due nuove versioni per la berlina. I clienti della casa bavarese potranno ora ordinare le versioni:

530e

550e xDrive

Per entrambe le varianti c’è una batteria da 19,4 kWh. A cambiare, invece, è il sistema ibrido. Nel primo caso, con la 530e, c’è un motore quattro cilindri 2.0 mentre nel secondo, con la 550e xDrive, c’è un 6 cilindri 3.0. Le differenze nel motore si traducono anche in un’autonomia diversa nel funzionamento a zero emissioni:

fino a 103 chilometr i per la 530e

i per la fino a 90 chilometri per la 550e xDrive

Entrambe le varianti ibride della Nuova BMW Serie 5 2024 hanno il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, con palette al volante. Per entrambe le motorizzazioni c’è, inoltre, una potenza di ricarica fino a 7,4 kW. Per un “pieno” servono circa 3 ore e 15 minuti utilizzando un sistema di ricarica rapida. Con una presa domestica, invece, sono necessarie quasi 12 ore per una carica completa.

MOTORI DI BMW SERIE 5 PLUG-IN 2024

La differenza tra le due versioni Plug-in Hybrid della BMW Serie 5 2024 sta nel motore. Vediamo le caratteristiche dei due modelli:

530e : quattro cilindri 2.0 turbo abbinato a un motore elettrico da 184 CV per una potenza complessiva di 299 CV e 450 Nm; la velocità massima è di 230 km/h , con uno 0-100 km/h completato in 6,3 secondi

: quattro cilindri 2.0 turbo abbinato a un motore elettrico da 184 CV per una potenza complessiva di e la velocità massima è di , con uno completato in 550e xDrive: sei cilindri 3.0 turbo abbinato a un motore elettrico da 197 CV per una potenza complessiva di 489 CV e 700 Nm; la velocità massima è di 250 km/h, con uno 0-100 km/h completato in 4,3 secondi

Entrambe le versioni della Nuova BMW Serie 5 presentano un consumo dichiarato inferiore a 1 litri per ogni 100 chilometri. Bisogna ricordare, in ogni caso, che i consumi WLTP delle ibride non sono reali ma si tratta di dati da prendere con le pinze e fortemente legati al modo in cui la vettura viene utilizzata e alla carica della batteria.

PREZZI E ORDINI BMW SERIE 5 PLUG-IN 2024

Per il momento, BMW non ha ancora svelato il prezzo di listino delle versioni Plug-In della BMW Serie 5. Si tratta, però, di una questione di giorni o, al massimo, di settimane. La berlina tedesca, in queste due nuove versioni, sarà ordinabile a partire da novembre 2023 in tutta Europa e, quindi, anche in Italia. La casa bavarese andrà a ufficializzare il listino, la dotazione di serie e i tempi di consegna delle nuove varianti ibride della sua berlina nel corso delle prossime settimane. Attualmente, la BMW Serie 5 è disponibile con un prezzo di listino di partenza di 66.800 euro, con motorizzazione mild hybrid.