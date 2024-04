Nuova Audi S3: massima espressione della tecnica

Per Audi S3 è giunta l’ora di un restyling che assomiglia tanto a un radicale cambiamento con il recente passato. La compatta tedesca, declinata in versione Sportback e Sedan, porta in dote moltissimi avanzamenti di carattere tecnico, degli affinamenti che sono imprescindibili per raggiungere il massimo del potenziale quando si gira in pista o in occasione di qualche trackday. Ovviamente, anche l’occhio vuole la sua parte, così la nuova Audi S3 guadagna un aspetto più muscolare e aggressivo, perfetto come biglietto da visita di una vettura che si dichiara esuberante.

AUDI S3: UN CONCENTRATO DI POTENZA

Gli ingegneri tedeschi sulla nuova Audi S3 si sono concentrati su molte sfere d’azione. Una di queste riguarda, ovviamente, il motore che è il cuore pulsante della vettura. Il 4 cilindri da 2 litri turbocompresso raggiunge la soglia dei 333 CV di potenza e dei 420 Nm di coppia. Questi freddi numeri collocano la nuovissima S3 al vertice della piramide nella pluridecennale storia di questo modello. Le prestazioni dichiarate sono testimoni di questo ambizioso risultato: scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, e velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente.

Gli sforzi dei tecnici di Audi si sono concentrati su una raffinata gestione del precarico degli attuatori della wastegate, in modo da garantire un notevole effetto overboost quando si richiedono le massime prestazioni e, al contempo, mantenere un regime costante della turbina ai carichi parziali e a velocità costante, a vantaggio della progressività d’erogazione. Inoltre, il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, è un alto dei fattori che agiscono sul migliorato scatto da fermo perché, rispetto al precedente modello, beneficia della superiore forza di compressione della frizione dedicata ai rapporti dispari. I tempi di cambiata a pieno carico vengono abbassati del 50%, mentre ai carichi parziali il regime motore viene aumentato in modo automatico nella fase d’innesto delle marce, per garantire una superiore reattività.

IL TORQUE SPLITTER ARRIVA SULLA NUOVA AUDI S3

La nuova Audi S3 adotta la tecnologia torque splitter (ereditata dalla RS3) che è capace di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, con un comportamento più sovrasterzante. A differenza di un classico differenziale posteriore autobloccante e della soluzione integrale con frizione elettroidraulica a lamelle in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, il torque splitter si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamelle: una per ciascun semiasse posteriore.

AUDI S3: L’INEDITO PROGRAMMA DYNAMIC PLUS ED ESC RINNOVATO

Il controllo della dinamica di marcia Audi drive select è composto da sei modalità di guida. Ai già celebri programmi auto, comfort, dynamic, individual ed efficiency si aggiunge l’inedito setup dynamic plus tramite il quale viene indirizzata al retrotreno più coppia possibile favorendo un marcato comportamento sovrasterzante. La modalità dynamic plus comporta inoltre una curva d’erogazione del propulsore ancora più pronta e aggressiva. A coadiuvare l’apporto della trazione integrale quattro ci pensa la rinnovata gestione selettiva della coppia sulle singole ruote. Si tratta di una funzione software legata all’operato dell’ESC che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria, consentendo di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore. Parallelamente, il controllo della stabilità (ESC) della nuova Audi S3 integra l’azione del torque splitter.

MIGLIORAMENTI ALL’IMPIANTO FRENANTE NELLA NUOVA AUDI S3

La nuova Audi S3, che annuncia di aver raggiunto un livello più alto di performance, presenta un sostanziale accrescimento dell’impianto frenante che si avvale di dischi autoventilanti anteriori di maggiore diametro (357 mm) e spessore (+4 mm). Ai miglioramenti in termini di potenza e raffreddamento si accompagnano l’adozione di pastiglie dalla superficie d’attrito più ampia e inedite pinze a due pistoncini all’avantreno.

AUDI S3: NELLE CONCESSIONARIE A MAGGIO

La gamma Audi, dopo aver presentato anche la A3 Allstreet, si arricchisce della nuova sportiva S3 che debutterà nelle concessionarie italiane a cominciare dal mese di maggio. Prezzi a partire da 55.950 euro per la variante Sportback, da 57.250 euro per la Sedan.